Slår alarm: Kan bli like avhengige av Kina som vi var av Russland

Innen 2030 kan EU være like avhengig av litium-ion-batterier og brenselceller fra Kina som unionen var av russisk gass, olje og kull før Ukraina-invasjonen.

Det kommer fram i en rapport som vil være grunnlag for EU-ledernes diskusjoner om økonomi under et toppmøte i Spania 5. oktober.

Nyhetsbyrået Reuters har fått en kopi av rapporten der det uttrykkes bekymring for Kinas økende økonomiske selvsikkerhet og tyngde. EU-lederne vil diskutere kommisjonens forslag om å redusere risikoen for at Europa blir for avhengig av Kina. Blikket bør rettes mot Afrika og Latin-Amerika for å spre ressursavhengigheten, ifølge kommisjonen.

Kraftig økning i etterspørselen

Rapporten beskriver et stort behov for å kunne lagre energi dersom målet om nullutslipp skal oppnås innen 2050.

– Dette vil få etterspørselen etter litium-ion-batterier, brenselceller og elektrolyse til å skyte i været. Behovet vil øke mellom 10 og 30 ganger i årene som kommer, heter det i rapporten.

MYE KINA: Viktige råvarer til elbilbatterier kommer i stor grad fra Kina.

Tungt avhengig av Kina

EU står selv for 50 prosent av verdensproduksjonen av elektrolyse som blant annet brukes til å produsere hydrogen. Men EU er tungt avhengig av Kina for brenselceller og litium-ion-batterier som er nødvendig for elektriske biler.

– Uten å gjennomføre kraftfulle tiltak vil det europeiske økosystemet for energi utvikle en avhengighet av Kina som er forskjellig i sin natur, men like sterk som avhengigheten til Russland før invasjonen av Ukraina, heter det i rapporten.

Ifølge EU-kommisjonen hentet EU i 2021 mer enn 40 prosent av sitt gassforbruk, 27 prosent av oljen og 46 prosent av kullforbruket fra Russland.

Knapphet på digitale komponenter

Brenselceller og litium-ion-batterier er ikke det eneste området der EU er sårbar, ifølge rapporten som er utarbeidet av det spanske formannskapet.

«Et lignende scenario kan utspille seg i området digital teknologi», heter det i rapporten, ifølge Reuters.

Det kommende tiåret vil etterspørselen stige kraftig etter digitale sensorer, droner, dataservere og datanettverk.

EU-lederskapet frykter at denne avhengigheten overfor utlandet kan hindre produktivitetsøkningen europeisk industri sårt trenger, og bremse modernisering av jordbruket, som er essensielt for å nå klimamålene.

