Biler med bensin- og dieselmotor har blitt mye mer miljøvennlige de siste årene. Det har EU en stor del av æren for. De har innført tøffe krav til bilprodusentene og har stadig strammet inn hvor mye bilene kan slippe ut.

I 2020 ble det innført en ny ordning med bøter for de som ikke klarte å holde seg innenfor kravene. Denne baserte seg på det gjennomsnittlige utslippet fra alle biler hvert merke solgte i løpet av året.

Det skulle motivere på flere måter: For det første å få ned utslippene generelt. Så at det ville lønne seg å selge flest mulig biler med lavt utslipp. Og som en ekstra bonus: Elbiler og ladbare hybrider ville dra snittet kraftig ned. Dette var derfor en ekstra grunn til å selge flest mulig av disse.

NEDGANG: Utslippene fra bensin- og dieselmotorer har gått kraftig nedover de siste årene. Det har strenge utslippsregler en stor del av æren for.

Hårfint over

Hva regningen endte opp med for de ulike bilprodusentene har så langt vært en godt bevart hemmelighet. Men nå har bransje-nettstedet Automotive News funnet fram til tall som viser at de totalt sett måtte betale over 510 millioner euro i bøter i 2020. Det tilsvarer nesten nøyaktig seks milliarder kroner, med dagens kurs.

Volkswagen er en av dem som måtte punge ut. De skal ha vært bare hårfint over kravet på 95 gram CO 2 per kilometer. Nærmere bestemt 0,75 gram. Men det hjalp ikke, selskapet endte med å måtte betale over én milliard kroner.

UNNTAK: I-Pace fra Jaguar er et grønt unntak i modellutvalget fra Jaguar Land Rover. De fleste av de øvrige modellene deres har hatt høye utslipp.

Tesla tjent store penger

Jaguar Land Rover skal ha slitt mer, med et modellutvalg preget av flere tunge SUV-er med høyt utslipp. De skal ha vært tre gram over, det kostet nærmere en halv milliard kroner.

Det hører med til saken at bilprodusenter som kommer godt ut her, også kan selge kvoter til andre. Det er noe særlig Tesla har tjent store penger på. De har også inngått i en såkalt utslippspool med nettopp Jaguar Land Rover og Honda. Der Teslas nullutslippsbiler har bidratt til å trekke snittet ned hos de to andre.

