Det er klart for femte epsiode og sesongavslutning på den populære videoserien Juger´n og låvefunnet.

Brooms Vegard Møller Johnsen følger Leif Arne Rolfstad – Juger´n – som skal prøve å fikse sin 43 år gamle Porsche 911.

Bilen er en 1980-modell, som Leif kjøpte midt på 80-tallet. Men den har stått bortgjemt i en gammel garasje de siste 23 årene. Spørsmålet er om det er for sent å redde den.

Ikke alltid så enkelt...

Samtidig som bilen blir fikset på, får Leif selv noen utfordringer med helsa. Nyrene er dårlige – og han trenger dialysebehandling.

Den eneste langsiktig løsningen er en transplantasjon. Skal ha komme på venteliste for det, må det imidlertid tas noen grep for å redusere vekten ... Og som mange har fått erfare: Det er ikke alltid så enkelt. Heller ikke for Leif...

Dette er noe av det vi får vite mer om i sesongens siste episode av Juger´n og låvefunnet. Under kan du også se alle de fem episodene som er blitt vist i våresesongen:

Episode 5: Slankekuren til Juger´n varte i tre timer - så gikk han på en burger-smell:

Fjerde episode: Starter bilen for første gang på 23 år - så smeller det skikkelig!

Tredje episode: Juger´n ender opp på sykehus: – Vanskelig å se han sånn

Andre episode: Endelig - her ser låvefunnet dagslys for første gang på årevis:

Første episode: Var parkert og glemt i 23 år - men Juger´n nekter å gi opp