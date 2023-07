Skulle løfte elbil-salget – men nesten alle velger bensin

I fjor høst avduket Jeep sin aller første elbil Avenger.

Kompakt-SUVen fikk raskt en god mottakelse i Norge. Mange kjøpte bilen usett og nå håper den norske importøren å selge 1.000 eksemplarer i løpet av året.

I Europa har nykommeren naturligvis vært viktig for å løfte Jeeps elbil-salg. Men Avenger er ikke bare elektrisk. Du får den også med bensinmotor.

Jeeps opprinnelige plan har vært å kun tilby bilen med bensinmotor i Italia og Spania. Men slik har det ikke helt blitt, ifølge Autocar.

86 prosent velger bensin

Nå har nemlig Jeep bekreftet at Avenger også skal selges med bensinmotor i Storbritannia, fordi markedet ønsker det.

I tillegg er bilen tilgjengelig med bensinmotor i Tyskland, Polen og Frankrike.

Ifølge nettstedet Dataforce, er det solgt 7.214 eksemplarer av nye Jeep Avenger i Europa til og med mai i år. 6.252 av disse er bensinbiler, kun 962 er elektriske.

Det betyr at 86 prosent av Avenger-kundene i Europa velger bilen med bensinmotor.

REKKEVIDDE: Elektriske Avenger har en rekkevidde på inntil 400 kilometer.

119.000 kroner billigere

I Tyskland koster Avenger med bensinmotor fra 27.000 euro (305.000 kroner), mens den elektriske versjonen starter på 37.500 euro (424.000 kroner).

Altså er bensin-utgaven 119.000 kroner billigere. Og det til tross for at bensin-versjonen er tilgjengelig med et lavere utstyrsnivå. Sammenligner vi med tilsvarende utstyrsgrad (Altitude) er prisforskjellen 14.000 euro – som tilsvarer cirka 158.000 kroner.

I Norge koster Avenger fra 349.000 kroner.

GJERRIG: Under panseret på bensin-utgaven finner vi en 1,2 liters turbomotor på 100 hestekrefter. Her er oppgitt forbruk 0,56 liter/mil. Illustrasjonsfoto

