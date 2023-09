Skulle komme til Norge – så ble det helt stille

Det har ikke manglet på nye bilmerker til Norge de siste årene. De aller fleste av dem kommer fra Kina og er elektriske.

Amerikanske Rivian har også gått ut med konkrete norgesplaner. Oppstartsselskapet sa opprinnelig at de planla lansering i Norge i 2021.

Dette året skal de også ha vært på jakt etter passende eiendommer i Norge, samtidig som de var i dialog med mulige partnere på servicesiden.

CBRE i Norge, som er rådgiver og forvalter av næringseiendom, fikk den gangen i oppdrag å lete etter lokaler for «en amerikansk elbilprodusent og bilteknologiselskap med planer om distribusjon i Norge fra 2022».

Her kan du se video fra vårt møte med Rivian i Los Angeles



UT PÅ TUR: Rivian kjører hardt på livsstil og opplevelser, dette er pickupen deres.

Hva har skjedd?

I annonsen sto det at man så etter service- og lagerfasiliteter på inntil 6.000 kvadratmeter i Oslo og Drammensområdet. Med overtakelse i april 2022.

Men så ble det helt stille.

Da vi i Broom nylig var på den store bilmessen i Detroit, var Rivian representert der. Men noen voldsom aktivitet var det ikke på standen deres.

Her sto SUV-en R1S og pickupen R1T utstilt. Dette er biler med lang rekkevidde og masse utstyr. På mange måter perfekte for det norske markedet, i alle fall før vi fikk vektavgift og moms på kjøpesum over 500.000 kroner.

Hva er det så som har skjedd med Norgesplanene til Rivian? Det er ikke så enkelt å finne ut av.

STORSELGER: SUV-en R1S kunne helt sikkert solgt bra i Norge da etterspørselen etter nye biler var på sitt høyeste.

Stor fangruppe på Facebook – ville ta grep for å få Rivian til landet

Ser ut til å klare seg godt

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no og følger norsk bilbransje tett. Han har denne kommentaren:

UKLART: BilNytts sjefredaktør Atle Falch Tuverud har ingen gode svar på hva som har skjedd med Rivians Norgeslansering.

– Det er egentlig ikke et godt svar på hvorfor ikke Rivian er her. I motsetning til aktører som Lucid og flere andre, burde Rivian hatt en mulighet til å lykkes her ved å dekke et klart behov hos kundene. Bilmerket ser ut til å klare seg godt, og nyter godt en prisfordel i produksjon ved den såkalte IRA-subsidiepakken i USA.

Hjemme i USA har Rivian også hatt svært god tilgang på kapital. Mange har åpenbart ment at Rivian har gode muligheter til å følge i Teslas hjulspor og bli både store og lønnsomme på kort tid. Men så langt har pengene rent ut av kassen i strie strømmer, samtidig som Rivian ikke har klart å innfri sine egne produksjonsmål.

STYRKER: Stor SUV med gode offroadegenskaper og god rekkevidde: Det er blant styrkene til Rivian R1S.

Tiden jobber mot lansering

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen så nærmere på Rivian-modellene i Detroit. Han mener tiden nå jobber mot en lansering i Norge:

– Hadde de kommet i 2021 eller 2022, kunne nok mye vært annerledes. Da var det et voldsomt sug i markedet etter nye elbiler og vi hadde heller ikke avgifter. Nå er mye snudd på hodet. Etterspørselen har falt kraftig, samtidig som konkurransen er svært tøff, med rekordmange merker. Det gjør at jeg tror Rivian på kort sikt vil slite med å få til særlig mye salg. Da er nok fort andre markeder mer attraktive enn vårt, sier Møller Johnsen.

Titusenvis av kunder skrev seg på liste for Rivian



Se video fra Rivian-standen i Detroit under: