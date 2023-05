Denne uken ble det klart at Volvo må utsette produksjonsstart av sin nye toppmodell, EX90.

Selskapet gikk selv ut med en melding om dette. Begrunnelsen er at de trenger mer tid på software-utvikling og testing.

Den opprinnelige planen var at bilen skulle gå i produksjon sent i år, de første EX90-eksemplarene var ventet til Norge andre kvartal 2024.

Ikke overraskende

Volvo sier at ny produksjonsstart er «første halvår 2024». Mer konkrete enn som så er de ikke.

Nå er det klart at også søstermodellen Polestar 3 er rammet. Disse bilene er bygget på samme plattform, som heter SPA2.

De har veldig mye av teknologien felles, dermed er det heller ikke overraskende at også Polestars bil blir forsinket.

UTSATT: Polestar 3 skulle etter planen snart gå i produksjon. Nå er det klart at den er utsatt til første kvartal 2024.

Polestar fortsatt først

– Polestar ble nylig informert om at det er behov for mer tid til endelig programvareutvikling av den nye helelektriske plattformen delt med Volvo Cars, og at produksjonsstart av Polestar 3 nå forventes i første kvartal 2024. Leveranser er estimert å starte i andre kvartal 2024, dette inkluderer også de som bestiller i dag, sier Kristin Fjeld som har tittelen head of communications hos Polestar Norge.

SAMME PROBLEM: Polestar 3 og Volvo EX90 (bildet) er bygget på samme plattform, nå er begge utsatt.

Den opprinnelige planen var at de første norske kundene skulle få sin Polestar 3 i fjerde kvartal i år. Polestar skulle altså levere ut biler før Volvo kunne gjøre det.

Ut fra det Polestar nå estimerer, vil de fortsatt være først. Volvos norske importør sier at deres kunder vil bli oppdatert med ny informasjon om forventet leveringstidspunkt så snart den foreligger.

