Skulle ikke vært her – men se hva vi fant

I en tid der stadig flere må tenke seg godt om før man gjør store investeringer, har interessen for rimeligere biler økt kraftig. Derfor domineres bilsalget av helt andre modeller enn for bare kort tid siden.

Så langt i år finner du en rekke rimelige elbiler på topp 10-listen, som Hyundai Kona, MG4, VW ID.3 og Nissan Leaf.

Offisielt er det Nissan Leaf som er Norges billigste elbil, men tar man en titt på markedsplasser som Finn.no og Drive.no, kan man dette over noen biler som er billigere. Som for eksempel Dacia Spring.

Helt ny bil til 199.900 kroner

Dacia er Renaults «billigmerke», og Spring har vært – og er – en populær modell i flere europeiske land. Særlig som bybil i områder med et snillere klima enn her til lands, har mange trykket Dacia Spring til sitt bryst.

Modellen ble imidlertid droppet av importør Renault Norge, og etter hva Broom erfarer, foreligger det heller ikke noen planer om å ta den inn.

Offisielt er årsaken at bilen foreløpig ikke finnes i en versjon som er tilpasset norsk klima. Muligens har en elendig kollisjonstest hos Euro NCAP – der bilen fikk kun én av fem stjerner – også spilt en viss rolle.

Men det skremmer tydeligvis ikke andre fra å importere den selv. Akkurat nå ligger det nemlig tre eksemplarer til salgs, alle er 2022-modeller som i praksis er å betrakte som nye biler, med en kilometerstand på 100 kilometer.

Og prisen? 199.000 blanke kroner – for en bil som leverandøren Automegler1.no i Bergen omtaler som godt utstyrt, med blant annet skinnseter og ryggekamera.



MINI-SUV: Dacia Spring er en svært kompakt SUV med begrenset plass og ytelse. Som bybil kan den imidlertid fungere greit for mange.

Skryter av bilene

– På langkjøring om sommeren har vi oppnådd forbruk lavere enn 10 kWt per 100 kilometer. Vi har aldri vært borti biler som er mer effektive. Dette skyldes selvsagt liten motoreffekt og lav vekt. Bilen har nok fartsressurser til hverdagsbruk, sier daglig leder Inge Skogesal hos Automegler1.no til Broom.



Han anslår at rekkevidden ligger på 160-170 kilometer på vinteren, og rundt 230 kilometer på sommeren. Offiselt oppgis 225 kilometer fra Dacia.



Hva angår klimaanlegget, er han heller ikke i tvil:

– Det med klimaanlegget mener vi bare er tøys. Her har du varm bil etter å ha kjørt 500 meter, sier han, og utdyper:

– Vi har nå testet disse bilene i forskjellig norsk klima, og har ikke registrert noe negativt. Varmeapparatet er i særklasse godt, og fremkommelighet om vinteren er meget bra, ikke minst takket være god bakkeklaring på 15 centimeter.

– Hva med garantier og service, hvordan håndterer dere det?

– Alle biler kjøpt hos Automegler1 AS har fem års nybilgaranti, med full dekning tilsvarende fabrikkgaranti. Dacia har tre år garanti fra fabrikk, og vi dekker de resterende to år med samme betingelser. Godkjente bilverksteder har stort sett tilgang til delekatalog og serviceskjema for Dacia Spring, så dette bør være en uproblematisk bil å eie, sier han, og legger til at de allerede har solgt flere eksemplarer av bilen.

FUNKSJONELT: Dacia Spring er enkel fra innerst til ytterst, men byr på det viktigste. Sikkerheten er imidlertid ikke den beste.

Dette får du

Spring er en enkel småbil med motor på bare 65 hestekrefter, nok til at den klarer en toppfart på 125 kilometer i timen. Batteripakken er på beskjedne 26,8 kWt. Det skal altså holde til rundt 225 kilometer på en god dag. Som bybil kan dette imidlertid være nok for veldig mange.

Dessuten har den et relativt romslig bagasjerom på 300 liter, noe som ikke er ille for en bil som bare måler 3,73 meter.

Og det står ikke på populariteten: Spring var nemlig Europas tredje mest solgte elbil i fjor, med hele 61.803 registreringer. I Frankrike lå den faktisk flere måneder helt på topp av salgslistene.

Prisen er nok mye av forklaringen, den starter nemlig på rundt 150.000 kroner i flere europeiske land, og altså 199.000 kroner i Norge.

Etter hva Broom-redaksjonen erfarer, er dette Norges billigste fullverdige bil, men man skal ikke opp så mye før man finner nærmeste konkurrent. Det er Mazda MX-30, som koster fra 219.900 kroner i en pågående kampanjeperiode. Det er en bil som byr på langt mer komfort enn lille Spring, er vår mening - og ikke minst: Den fikk fem av fem stjerner i krasjtest hos Euro NCAP.

NEST-BILLIGST: Mazda MX-30 er både større og mer komfortabel enn Dacia Spring, men koster 20.000 kroner ekstra.

Fortsatt bensin og diesel

Dacia er opprinnelig en rumensk bilprodusent, men merket har siden 1999 vært eid av franske Renault. Ofte bruker bilene velutprøvd teknologi fra eldre Renault-biler, noe som gjør at utviklingskostnadene er lave.

Spring er for eksempel basert på småbilen Renault City K-ZE, som er en modell som kun selges i Kina. Dacia Spring produseres for øvrig også i Kina, men for det europeiske markedet.

Det er imidlertid lite fra Dacia som dreier seg om elbil. De har blant annet erklært at de planlegger å selge bensin- og dieselbiler i Europa helt frem til 2035. Det er betydelig lenger enn de fleste andre bilprodusenter.

Dacia regner med at det fortsatt vil være kunder som helt til da ønsker seg noe annet enn elbil. Her skal de også supplere Renaults satsing, som nå dreier seg mer og mer mot elbiler. Ved å ha Dacia som et fossilt alternativ, har konsernet på mange måter helgardert seg mot de endringene som kan komme.

Dacia Duster er blant Norges billigste biler – og eierne elsker den.

