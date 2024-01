Skrekk-tyveri: Slik fant eieren bilen

Biltyver har fått det vanskeligere de siste årene. I alle fall om de forsøker å stikke av med bilen. De fleste har effektive startsperrer og sporing via App – som gjør det mye vanskeligere enn før.

Men tyvene har tilpasset seg utviklingen og blitt kreative. Dekk, felger og infotainmentskjermer har vært populært lenge.

Nå har man også begynt med lykter. Nye billys, særlig hovedlyktene foran, er blitt svært kostbare – noen ganger med både LED- og laser-teknologi. Dermed er de også attraktive å stikke av med.

Nå deles bilder av en Porsche Taycan Cross Turismo som har fått lyktene stjålet i Tyskland. Og det ser virkelig ikke bra ut ...

POPULÆR: Porsches elbil Taycan er populær i Norge. Over 5.000 er registrert. Bilen, og nærmere bestemt lyktene, er også populær blant biltyver, viser det seg.

Makabert

Det er nemlig ikke lett å fjerne lyktene på en bil kjapt. Bildene av den tyske bilen som er blitt utsatt for dette, ligger delt på blant annet en Facebook-gruppe for norske Porsche-entusiaster. De viser at tyvene rett og slett har klippet opp deler av panseret og forskjermene, for å få frigjort lyktene.

Det er et makabert syn, i alle fall om du er bil- eller Porsche-entusiast.

Det skal være lignende tilfeller i Danmark, også.

Dyrt

Et kjapt søk på Ebay.com viser at det ligger over 200 Taycan-lykter til salgs. Prisene varierer. Men de dyreste har prisantydning på nærmere 50.000 kroner.

I Norge har vi ikke funnet lignende lykter til salgs på bruktmarkedet.

– Med så høy verdi, vil det nok bare være et tidsspørsmål før vi ser dette i Norge, også. Selve prosessen er ganske tidkrevende, og lager mye lyd. Man klipper jo rett og slett i karosseriet. Så denne typen tyveri krever noen som er iskalde. Det er også ekstra trist for bileieren, ettersom bilen etterlates fullstendig ubrukelig, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Over 5.000 biler

I Norge er det registrert over 5.000 Taycan.

– Men denne typen tyveri kan være aktuelt på mange flere modeller, selvsagt. Særlig de tyske premiummerkene, som Audi, BMW og Mercedes, har ekstremt kostbare og avanserte lykter. De vil være attraktive å stjele og omsette. Utfordringen for tyvene er at de må være rimelig trygge på at de har tid nok til å slippe unna med det. Blir de tatt på fersken, har jeg en følelse av at det kan bli ganske opphetet stemning, mener Møller Johnsen.

