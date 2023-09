Ioniq 6 fra Hyundai er en elbil som virkelig skiller seg ut fra mengden. Her leverer Hyundai et ganske så kompromissløst design der én ting er prioritert klart høyest: Lavest mulig luftmotstand. Det er naturligvis bra for rekkevidden.

Ioniq 6 har ikke vært veldig lenge på markedet, men nå kjører Hyundai allerede kampanjepris på den. Og her er det virkelig penger å spare: Nærmere bestemt over 90.000 kroner.

First Edition-utgaven har veiledende pris på 631.739 kroner. Nå blir den din for 540.000 kroner. Hyundai har også et gunstig leasingtilbud for de som heller ønsker det, med månedspris nede i 2.990 kroner. Laveste leasingpris for tre år/36.000 kilometer, ligger på 253.270 kroner.

Snuser på storbilklassen

Hva får du så hvis du velger en First Edition? Jo, blant annet firehjulstrekk og inntil 519 kilometer rekkevidde. Akkurat som søskenet Ioniq 5, har denne et avansert 800 volts-system. Det bidrar til at den kan ta imot hele 220 kW ved lynlading. Under perfekte forhold kan du da lade fra 10 til 80 prosent på bare 18 minutter.

IKKE PLASSMESTER: 401 liters bagasjerom, i tillegg til frunk på 45.

Bilen gjør 0-100 km/t på 5,1 sekunder og har en toppfart på 185 km/t.

Med lengde på 4,85 meter, snuser Ioniq 6 egentlig på storbilklassen. Plassen i kupéen er god.

Sedankarosseri begrenser naturligvis bagasjeplassen noe. Bagasjerommet svelger unna 401 liter, i tillegg har du en praktisk frunk foran på 45 liter.

Rekkevidden: Dette har vi jobbet hardt for

INNVENDIG: Ganske stramt og minimalistisk interiør, de to skjermene kjenner vi fra flere Hyundai/Kia-modeller.

Gjelder ut måneden

Innvendig er det åtte-veis, elektrisk justerbare seter. Hyundai har hatt fokus på bærekraftige materialer, her er det mye gjenbruk.

Blant utstyret for øvrig er Matrix hovedlys, 20-tommers alufelger, sorte designelementer, vinterhjul og metallic lakk.

Ifølge Hyundai gjelder denne kampanjen til 31. september, eller så lenge lageret rekker.

NYKOMMER: Hyundai Ioniq 6 har ikke vært veldig lenge på det norske markedet, men det er allerede klart for priskutt.

Dette koster den brukt

Aller rimeligste Ioniq 6 er forresten utgaven som heter Long Range RWD Advanced. Den har startpris på 464.000 kroner. Som navnet indikerer, snakker vi her bakhjulsdrift. Til gjengjeld får du rekkevidde på hele 614 kilometer, det er det ikke så mange konkurrenter som kan matche.

Rimeligste utgave med 4x4 er Long Range AWD Advanced. Den har nå startpris på 504.000 kroner.

Ioniq 6 er altså en fersk modell, det gjenspeiler seg også på bruktmarkedet. Men det er faktisk rundt 30 eksemplarer til salgs på Finn.no. Flere selgere har lagt seg rett under 500.000 kroner. Den rimeligste er en Long Range RWD som blir din for 498.900 kroner. Men importørens priskutt, er det nok flere som må være forberedt på å gå ned i pris hvis de skal få solgt bilen sin.

Se mer av Ioniq 6 i videoen under: