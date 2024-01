Skikkelig kalddusj for bilsalget

Etter to år med svært høye volumer, bremset nybilsalget kraftig opp i fjor.

«2023 ble en skikkelig kalddusj for bilbransjen og for målsettingen om å skifte ut bilparken til nullutslipp»

Det skriver Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i sin oppsummering av året.

Antall førstegangsregistrerte personbiler endte på 126.953 – hele 27 prosent bak 2022. Og mens desember i 2022 ga ny registreringsrekord for en enkeltmåned med 40.000 nye biler, endte desember 2023 hele 69 prosent bak samme måned året før.

Bremser overgangen til elbiler

– Hovedårsaken til registreringsrekorden i desember 2022, var den varslede innføringen av moms på elbiler over en halv million kroner samt innføring av en ny vektavgift fra 1. januar 2023. Samtidig fikk man virkelig fart i utlevering av nye biler. Ser vi på 2023, kom de nye avgiftene på toppen i et år med sterk prisstigning og flere rentehevinger. Samlet slo dette kraftig ut på nybilsalget i 2023, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Selv om elbilandelen endte på 82,4 prosent, og holdt seg ganske stabilt på det nivået gjennom hele året, er antallet biler lavere enn tidligere og bremser dermed overgangen til en utslippsfri personbilpark.

En ting var på 1960-nivå

LENGER TID: Elbilene hadde over 80 prosent markedsandel i fjor. Men når salgsvolumet går kraftig ned, tar det også lenger tid å endre sammensetningen i bilparken.

Laveste noen gang

Det er fortsatt en god del som gjerne vil ha ladbare hybrider og hybrider med bensinmotor. Samlet utgjorde disse biltypene nesten 14 prosent av nybilregistreringene i 2023.

De ladbare hybridene fikk en kraftig avgiftsøkning i 2023, noe som har betydd en nedgang i antallet sammenlignet med 2022. Nye ladbare bensinhybrider endte på 9.969, 36,1 prosent færre enn året før.

Utfasingen av rene bensin- og dieselbiler fortsetter, og til sammen endte de tradisjonelle drivlinjene i 2023 på 4.610 biler og 3,7 prosent av de samlede nybilregistreringene. Det er det laveste antallet vi noen gang har sett.

Bekymret for 2024

– 2023 ble et tydelig eksempel på hvordan endringer og økninger i bilavgiftene styrer nybilsalget. En utfordrende økonomi fikk mange til å avlyse eller sette nybilkjøpet på vent. Spørsmålet er om ikke politikerne tok en litt for krapp sving med sine nye elbilavgifter, for det skal holde hardt å nå målet om at alle nye personbiler skal være utslippsfrie fra 2025. Å ta igjen alle de siste 17-18 prosentene på under ett år, blir utfordrende, sier Solberg Thorsen.

Det er knyttet stor spenning til hva som vil skje med nybilsalget i 2024. Mange importører og forhandlere er bekymret, og har allerede meldt om svært lav ordreinngang ved starten av det nye året.

LAVT: Mange i bransjen frykter et tøft 2024, ordreinngangen rapporteres å være lav hos mange merker.

Velger merker vi kjenner

– Det høye rentenivået og innstramminger i låneforskriften påvirker nybilsalget kraftig, og det siste markedet trenger er enda høyere bilavgifter om vi skal få til det grønne skiftet, sier Solberg Thorsen.

Det er kjente bilmerker som dominerer de fem første plassene på registreringsstatistikken for nye biler i 2023: Tesla tok en suveren førsteplass, mens også Toyota, Volkswagen, Volvo og Skoda har sterke posisjoner i folks valgs av ny bil.

– Selv om det de siste årene har kommet en lang rekke nye merker og modeller, ser vi at de fleste velger bilmerker de har et forhold til fra før, eller som de kjenner til, når det blir tøffere økonomiske tider. Mange nykommere sliter derfor med å feste grepet om kundene, sier Solberg Thorsen.

Slik endte fjoråret for de 20 mest solgte bilmerkene her til lands. Tabell fra OFV.

