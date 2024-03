De fleste har et forhold til Kia og Hyundai, men Sør-Korea har også flere bilprodusenter. Den tredje største heter KGM. Ikke hørt om før, sier du? Det er kanskje ikke så rart, for det navnet har de nettopp fått. Tidligere het de SsangYong, et navn mange norske bilkjøpere har et forhold til.

Merket dukket nemlig opp på det norske markedet allerede på 80-tallet, og totalt har i overkant av 5.000 SsangYong-biler fått skilter av Statens vegvesen. De siste årene har salget vært minimalt, noe som blant annet skyldes magert elektrisk utvalg.

Lokker med mye bil for penga

Men nå skjer det ting. Med nye, kapitalsterke eiere (KG Group) er KGM klare for å erobre verden. I hvert fall deler av den, og Norge er på kartet.

Bilene importeres hit av RSA, Suzuki-importøren som også har en rekke andre bilmerker under sine vinger. Blant dem finner vi BYD, Maxus og Isuzu – for å nevne noen.

Flere elbiler er på planen til KGM i tiden som kommer, og den første er Torres EVX. Dette er en modell RSA håper skal lokke mange norske kjøpere: Bilen er nemlig stor SUV med bra rekkevidde, god plass, røff design og gunstig pris.

Skifter navn etter 38 år

TOVEISLADING: Torres EVX kan gi strøm til alt fra kaffetraktere til panelovner via ladekontakten.

Klare for prøvekjøring

Ring-ring…

– Hei Knut! Nå er jeg på plass i Istanbul, og manner meg opp til tyrkisk bykjøring og landeveiskjøring. Det har jeg aldri gjort før, så det går sikkert helt fint!

– Jammen bra du er positiv! Og med et helt nytt bilmerke og modell. Mye nytt på én gang, dette?

– Haha, ja det blir det, og det føles litt eksotisk. Synd klimaet ikke akkurat er like eksotisk. Her er det meldt ni grader og regn i dag. Én grad mindre enn i Bergen. Og jeg som har pakket shortsen, og greier!

– Vel, det burde hjelpe på hjemmefølelsen. Hva er det for slags bil du skal teste?

– Torres EVX skal være den første av totalt fem elbiler som kommer fra KGM i tiden framover. Det er en romslig SUV på 4,71 meter, med et tøft design som skiller seg ut i mengden. Jeg synes den ser atskillig bedre ut enn mye fra SsangYong-tiden, så dette gleder jeg meg til.

Kjøpte bilen usett – det ble starten på mange problemer



Enormt bagasjerom

– Har den ellers noen egenskaper som skiller den fra hurven?

– Ja, ifølge produsenten har den et enormt bagasjerom på 839 liter, for eksempel. Hvis det stemmer, må det være markedsledende. Ellers har den mye av det kunder etterspør her på bjerget, som god plass i kupéen, panoramatak og høy hengervekt (1.500 kilo). Og så er det verdt å merke seg at den kommer med det mye omtalte Blade-batteriet fra produsenten BYD, som har ord på seg å være blant verdens sikreste batterier. Det kommer med 10 års garanti og én million kilometer!

– Firehjulsdrift?



– Nei, ikke den første utgaven som kommer, i hvert fall. Den har drift på forhjul, og har én motor på 206 hestekrefter. Men det prates om at det kan komme utgaver med 4x4 på sikt. Det vil i så fall gjøre den enda mer aktuell for mange norske kjøpere.



– Hva med rekkevidden?

– Den er mer midt på treet, vil jeg si. Batterikapasitet på 73,4 kWt og 462 kilometer er imidlertid langt fra dårlig. Og så lover KGM at det skal kunne lades fra 10-80 prosent på 28 minutter. Det er helt kurant og på høyde med blant andre VW ID.4 og Ford Mustang Mach-E.

Rekordlavt salg – men importøren ville ikke gi opp



REXTON: En av de modellene fra SsangYong som har solgt i flest eksemplarer i Norge, er Rexton. Modellen blir med videre under KGM-merket.

Blir priset aggressivt

– Vet vi noe om priser og når bilen kommer til Norge, da?

– Den skal lanseres offisielt senere i vår, og ifølge RSA skal de første bilene komme til landet i løpet av andre kvartal. Det betyr at den bør være på plass på denne siden av sommeren. Priser er ikke offentliggjort ennå, men her lover RSA å være aggressive. I dagens marked er det ingen vei utenom. Så skal vi komme tilbake til hva vi tror om sjansene for at de vil lykkes med salget, så snart vi har fullført prøvekjøringen.

– Ja, for her kommer det vel flere saker?

- Det gjør det! Full rapport fra prøvekjøringen skal ikke være langt unna. Så her er det bare å følge med på Broom.no de neste dagene!

– Prøvde de å få denne så stygg som mulig?



