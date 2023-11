Skal tilby elbiler til ekstrem lavpris

Myndighetene i en rekke europeiske land er bekymret bilindustriens fremtid i vår del av verden. Årsaken er først og fremst knyttet til elektrifiseringen av bilparken, og Kinas ambisiøse satsing.

Stadig flere kinesiske biler kommer på markedet, og mange av dem kan selges til langt lavere priser enn hva europeiske produsenter kan matche.

Nå lanserer Frankrike et tilbud som skal gjøre det særlig gunstig for befolkningen i landet å velge franske elbiler i stedet.

100 euro i måneden

Frankrike er blant landene i Europa som har en betydelig bilindustri. For å verne om denne industrien og for å få fart på det grønne skiftet, har myndighetene foreslått og gjennomført en rekke tiltak som skal gjøre det ekstra gunstig å velge elbiler som er produsert i Frankrike og EU.

Sist i rekken er å tilby lavtlønte og familier med lav samlet inntekt, utvalgte elbiler til maks 100 euro i måneden (1.180 kroner etter dagens kurs). Alle andre kostnader skal dekkes av den franske staten.

Forslaget ventes å bli vedtatt før utløpet av denne uka. Det skriver blant andre den franske avisen Le Echos.

Tiltaket blir omtalt som «sosial leasing», og for å kunne benytte seg av tiltaket, kreves at man har en inntekt som ikke overstiger 14.700 euro i året. Er man en familie på to voksne og ett barn, må ikke samlet inntekt overstige 3.300 euro i måneden, skriver nettstedet Archyde.com.

FIAT 500: Den elektriske utgaven av Fiat 500 er blant modellene som skal bli tilgjengelig gjennom ordningen.

Tre franske modeller

Samtidig er det kun noen få utvalgte modeller som blir tilgjengelig. I første omgang har nye Citroën ë-C3 og Fiat 500 fra Stellantis, samt Twingo E-Tech fra Renault blitt nevnt som aktuelle – alle franskproduserte småbiler i budsjettklassen.

Det er ventet at myndighetene vil tilby mellom 15.000 og 20.000 biler gjennom ordningen i 2024, og staten skal ha øremerket 50 millioner euro til prosjektet.

Ifølge Archyde skal et statlig nettsted stå klart allerede i starten av desember. Der skal interesserte kunne finne mer informasjon og få hjelp til søknadsprosessen.

Man binder seg til å lease bilene i tre år. Målet er at de første bilene skal leveres ut i første kvartal neste år.

