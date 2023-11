Skal kjøpe sin første bil – da er én ting spesielt viktig

Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

I Spør Broom-seksjonen på broom.no er det også fritt fram for andre lesere som vil bidra. Her er det mange som er både kunnskapsrike og hjelpsomme!

Her er ett av spørsmålene som har kommet inn i det siste:

Hei! Tok lappen nå nylig, og har kommet i kontakt med en som selger en 2014 Volvo V40 Cross Country (har gått 173.000 kilometer). Vi har avtalt å ta en NAF-test på bilen, men hva bør jeg være obs på av feil osv? Kan litt om bil, men ikke kjempemye. Er det noen kjente problemer med bilen, og hva er forventet levetid på en sånn Volvo?

På forhånd så vil jeg tusen takk for hjelp! Setter utrolig stor pris på det! Hilsen 18-åring som vil kjøpe bil.

Broom svarer:

Heisann. Det høres ut som en kul førstebil!

Veldig bra at du har avtalt å ta en NAF-test på den. Det koster noen kroner, men de kan du veldig fort tjene inn igjen. Når en bil har blitt ni år gammel og gått over 170.000 kilometer, kan svært mye skje. NAF-testen er grundig, her får du sjekket alt det viktigste. Det er en viktig trygghet.

Kontrollørene hos NAF vil avdekke både slitasje og eventuelle feil. Slik sett er det ikke så mye du trenger å gjøre i tillegg. Men det er uansett lurt å sjekke mest mulig om bilen i forkant. Hvor mange eiere har den hatt? Hvordan er servicehistorikken, mangler det servicer? Når var siste EU-kontroll?

Spør også hva som er gjort av reparasjoner/skifte av slitedeler. Tilstanden på dekk er også viktig. Hvis det er like før disse er utslitt, bør det være en god mulighet til å presse prisen litt.

Generelt er kvaliteten på V40 god. De tidligste eksemplarene hadde litt elektronikktrøbbel. Det er viktig å sjekke at alt virker som det skal. Bremsene og forstilling må også sjekkes litt nøye. Det samme må hjullagre, fjærene foran (som kan knekke) og fjærbeinslagre.

Noen dro virkelig til da de kjøpte V40 Cross Country

INTERIØRT: Klassisk Volvo-interiør fra drøye ti år siden. Alt er funksjonelt og forsetene svært gode.

Levetid

Ellers byr V40 på velkjente Volvo-styrker som høy sikkerhet, komfortable seter og trygge, gode kjøreegenskaper. Plassen i baksetet og bagasjerommet er derimot ikke kjempestor. Utsikten skrått bakover er heller ikke mye å rope høyt hurra for.

Forventet levetid på en V40 Cross Country er sannelig ikke et enkelt spørsmål. Det er noe som kan variere veldig mye. Det handler i stor grad om hvordan den blir brukt og fulgt opp. Men også et element av flaks/uflaks.

Helt grunnleggende her er å følge opp bilen med oljeskift og servicer. Mange slapper litt i overkant mye av på dette når bilen begynner å bli noen år. Det er ikke lurt. Du sparer kanskje penger på kort sikt, men samtidig mister du mulighet til å ta feil og problemer før de vokser seg for store. Plutselig kan feilene bli så store at en reparasjon koster mer enn bilen er verdt.

Som sagt: Veldig bra at du har avtalt NAF-test. Så får du ta det derfra og høre hva kontrolløren sier og hva testen avdekker. Er du i tvil etter dette, skal du kanskje heller gå videre og se etter en annen bil.

Les testen vår: Mindre Volvo for pengene er det vanskelig å finne

Stort arkiv

Du kan lese alle svarene i Spør Broom-seksjonen Her kan du også legge inn ditt spørsmål hvis du ønsker.

Velkommen – og lykke til!

Video: Se bruktbiltesten vår av Volvo XC70 under: