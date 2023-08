I personbiler har det vært påbudt å bruke bilbelte i forsetene helt siden 1975. I 1984 ble samme regel innført for passasjerer i baksetet. Etter det har en rekke holdningskampanjer bidratt til at bilbeltebruken har økt, år for år.



Et annet viktig hjelpemiddel: At moderne biler sier høyt og tydelig fra hvis en av passasjerene ikke bruker sikkerhetsbelte. Vanligvis med en varsellyd som starter ganske svakt – og så blir sterkere jo lenger tid det tar før beltet festes.

Dette til tross: Det blir delt ut mange gebyr for manglende bruk av sikkerhetsbelte her til lands. Bare i første halvår 2023 var antallet 889.

35 prosent av de som omkommer

– Vi ser at enkelte aktivt unngår å bruke sikkerhetsbeltet i bilen. Det er helt uforståelig, og viser at våre kontroller fortsatt er viktige, sier avdelingsdirektør for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at 35 prosent av de som omkommer i bil, ikke brukte sikkerhetsbelte.

– De aller fleste vi kontrollerer bruker bilbelte, men 889 gebyr for manglende bruk er likevel altfor mange. Mange som kjører uten sikkerhetsbelte blir heller aldri tatt, sier Wigdel, i en pressemelding.

60 år - og har reddet en million menneskeliv



SITTER TRYGT: De aller, aller fleste er flinke til å sikre barna i bilen. Her er det viktig å bruke godkjente seter og sørge for at de er riktig montert.

Manglede sikring av barn

I samme periode har 14 blitt anmeldt for manglende sikring av barn i bilen:

– Nordmenn generelt er flinke til å sikre barna i bilen. Når vi voksne ikke sikrer barna er det både alvorlig og ulovlig. Barna er det kjæreste vi har, og det er sjåførens ansvar å ta vare på dem i trafikken, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

Det er sjelden at Statens vegvesen observerer og gir gebyr for manglende bruk av hjelm på moped og motorsykkel, men det forekommer.

Hjelm og sikkerhetsbelte er begge svært effektive hjelpemidler for å redusere antall drepte og hardt skadde førere og passasjerer i bil og motorsykkel.

569 passasjerer fikk en veldig kostbar busstur



SLURVER: Det har i mange år vært fokus på å få flest mulig til å bruke bilbeltet. Men noen slurver fortsatt. Foto: Statens vegvesen.

Gebyr på 1.500 kroner

Ved å bruke sikkerhetsbeltet sikrer du ikke bare deg selv, men også andre om det skulle skje en ulykke.

Blir man observert uten bilbelte eller hjelm av en av Statens vegvesens kontrollører, blir man vinket inn på kontrollplass og ilagt et gebyr på 1.500 kroner.

– Selv om de fleste bruker sikkerhetsbeltet, er det likevel skuffende at såpass mange ikke bruker det, når vi vet at det kan være forskjellen på liv og død om ulykken er ute, avslutter Wigdel.

Bøtene har gått til værs – men det gjelder ikke beltebruk...

Video: Slipper rattet i 100 km/t – se hva som skjer da