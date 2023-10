Da Nissan lanserte første generasjon Leaf tilbake i 2010 var de svært tidlig ute. Bilen har vært en stor suksess, ikke minst her i Norge. Leaf er fortsatt elbilen det er flest av på norske veier – med god margin.

Den ga også Nissan et solid forsprang på mange av konkurrentene. Det forspranget har imidlertid ikke Nissan utnyttet så veldig bra. Leaf har bare fått beskjedne endringer underveis. Og det tok veldig lang tid før de fulgte opp med den elektriske SUV-en Airya.

Men nå er det helt klart at fremtiden for Nissan er elektrisk. Under avdukingen av konseptbilen Concept 20-23 denne uken, var Nissan-sjef Makoto Uchida svært tydelig:

VANNBÅREN: Her kommer bilen flytende, på en lekter. Nissans designsenter i London ligger rett ved en kanal.

Kom flytende

– Det er ingen vei tilbake. Fra nå av er alle nye biler vi skal lansere i Europa elbiler, sa Uchida under avdukingen som fant sted like utenfor Nissans designsenter i London.

Det ligger i Paddington, helt inntil Grand Union canal. Og kanalen spilte en viktig rolle underveis her. Nissan hadde nemlig plassert konseptbilen på en lekter, som dukket fram under en bro akkurat i det Uchida tok plass bak en ganske beskjeden sperring.

Presse fra en rekke land var invitert inn. I tillegg var det massevis av skuelystne som tilfeldigvis passerte – og fikk med seg at det skjedde noe helt spesielt på kanalen.

ELEKTRISK: Nissan-sjef Makoto Uchida er helt tydelig på at det nå er elbiler som gjelder for merket, i alle fall i vår del av verden.

Bensin og diesel forsvinner

Nettopp England blir viktig i den nye elektriske satsningen fra Nissan. Innen 2030 skal de lansere 30 nye helelektriske bilmodeller. Mange av dem skal designes i London og tas fram ved utviklingssenteret i Cranfield som ligger en drøy times kjøring nord for den britiske hovedstaden.

Nissan har bygget biler i Sunderland siden slutten av 1980-tallet. Denne fabrikken blir en svært viktig del av den nye strategien, sammen med en gedigen batterifabrikk som også er lagt til denne kanten av landet.

I 2013 er ambisjonen også at alle bensin- og dieselbiler er borte fra modellutvalget i Europa. Da skal Nissan kun selge elbiler.

– Helelektrisk er den ultimate mobilitetsløsningen. Mer enn én million kunder har allerede blitt med på reisen vår og opplevd gleden med et elektrisk kjøretøy fra Nissan, sa Uchida under eventet i London denne uken.

ELEMENTER: 20-23 er en konseptbil og skal ikke gå direkte i produksjon. Men vi kan nok vente oss flere elementer fra denne i kommende elbiler fra Nissan.

Designet av de yngste

20-23 er en forsmak på hva vi kan vente oss fra Nissan de kommende årene. Bilen er designet av noen av de yngste som jobber ved designsenteret. Briefen var enkel: Lag en elektrisk bil du selv har lyst til å kjøre rundt i Londons gater med.

Elementer fra denne vil sannsynligvis finne veien til flere nye Nissan-modeller. 20-23 er mindre enn dagens Leaf, mer på størrelse med småbilen Micra. Dermed er det nærliggende å tenke at vi kan få se mer av den i en kommende elbil hakket under Leaf i størrelse.

