Skal firedoble salget i Norge

Kinesiske Xpeng har hatt brukbar suksess med den store SUV-en G9. Så langt har det blitt registrert like over 900 biler av modellen, 311 av dem i år.

Men det er neste modell ut de har størst forventninger til. Under SHE-konferansen på Oslo Spektrum i dag, dro Xpeng duken av modellen G6, som går rett i strupen på markedsleder Tesla Model Y.

– Vi har mål om å firedoble salget i Norge i 2024 i forhold til 2023, og denne modellen skal stå for halvparten av salget, sier Xpengs norgessjef Claes Persson.



NORGESSJEFEN: Claes Persson og Xpeng har tro på at 2024 blir et godt år for bilmerket i Norge.

Han legger til at Xpeng ikke har dårlig tid, og at de er forberedt på at det vil kreve tålmodighet å få ordentlig fotfeste i et marked med svært sterk konkurranse.

Målet er å selge 3.000 biler i inneværende år. Det skulle bety rundt 1.500 av nyheten, mens resten i all hovedsak blir G9. De øvrige modellene P7 og G3i er fortsatt i salg, men interessen er svært lav for disse.

Dette er G6



G6 er en crossover som kommer med en meget fyldig utstyrspakke som standard. Denne inkluderer blant annet panoramasoltak, avanserte førerstøttesystemer og luftavkjølte seter. Det eneste du kan spesifisere ekstra, er hengerfeste og lakkfarge.

De ytre målene er nærmest identiske med Tesla Model Y. Design og plass er også sammenlignbar, og det er ingen tvil om at Xpeng retter seg mot de samme kjøperne.



BILNYHET: Xpeng G6 er en ny crossover i "Model Y-segmentet"

Og alt skal du få til en pris som foreløpig ikker er avslørt, men som ifølge Xpengs PR-sjef Knut Arne Marcussen skal være «svært aggressiv» i forhold til konkurrentene. Det er nok også nødvendig, for konkurransen i denne klassen er svært stor.

– Her får du en bil med fyldig utstyrspakke, markedsledende rekkevidde og ladehastighet – og med en av markedets beste garantier, sier Marcussen til Broom.



To utgaver å velge mellom

G9 kommer i to utgaver i Norge, Standard range med bakhjulsdrift, og Long range med stor batteripakke og firehjulsdrift.

G6 Long range er utstyrt med en batteripakke på 87,5 kWt netto. Rekkevidden er 550 kilometer, målt etter den europeiske WLTP-standarden. Her stopper Model Y på 533. Standard range-batteriet har en kapasitet på 66 kWt, og her er rekkevidden 435 kilometer.



Bilen har et stort bagasjerom på 571 liter bakerst, men ikke noe frunk under panseret som Tesla Model Y. Kjøper du bilen med hengerfeste, kan den dra hengervekt på inntil 1.500 kilo. Du kan også ha inntil 75 kilo på taket. Nyttelasten (uten fører) ligger på mellom 420 og 453 kilo, avhengig av konfigurasjon.

ROMSLIG: Xpeng G6 har et stort bagasjerom som rommer 571 liter.

Lynrask lading

Og når bilen skal lades, skal det skje raskt, lover XPeng: G6 er nemlig utstyrt med samme 800-volts ladeløsning som storebror G9, som lader raskest av alle modeller på det norske markedet.

Maks ladeffekt er 280 kW, der Model Y stopper på 250. Det skal bare ta 20 minutter å lade batteriet fra 10-80 prosent, under optimale forhold.

Når det gjelder garanti, har Xpeng et ess i ermet. G6 leveres nemlig med sju års fabrikkgaranti. Det er to år mer enn de aller fleste konkurrentene. Garantien gjelder til 160.000 kilometer, hvis dette inntreffer før sju år har gått.

Norske priser blir klare mot slutten av april eller i starten av mai. Da starter også salget. De første kundebilene er ventet til Norge over sommeren (tredje kvartal).

