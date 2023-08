Mopedbilene begynner etterhvert å ligne ganske mye på en vanlig bil. Men når du sitter bak rattet, opplever du fort at forskjellen er betydelig.

Ikke minst gjelder det når du er ute og kjører på landeveien. Mopedbilene har sperret toppfart på 45 km/t. Det gjør at du raskt lager kø i både 60-, 70- og ikke minst 80-sonene.

Jeg skal innrømme at jeg ikke var helt forberedt på hvor sakte 45 km/t faktisk er. Men det får jeg tydelig demonstrert når jeg er ute og tester den elektriske mopedbilen Ligier Myli R.EBEL X.

Noen ganger får jeg hjertet i halsen. Det er rett og slett skummelt når busser, vogntog eller biler kommer dundrende bakfra. Kjører man mopedbil, må første leveregel være å slippe folk forbi. Hver eneste bussholdeplass eller annen mulighet må benyttes. Ellers blir det fort farlig.

Fordeler og ulemper

R.EBEL X har den nette sum av åtte hestekrefter, og selv om bilen veier kun 450 kilo, er det ikke mer enn det må være.

Fordelen med den elektriske varianten, er at du ikke blir så plaget av støy og masete gange fra en fossilmotor. Disse har jo gjerne en hard gange – og må jages på turtall for å holde farten.

Problemet er at norske veier noen ganger byr på ganske bratte motbakker. Da merkes det at elmotoren blir for slapp.

Den klarer ikke å holde farten oppe, og det blir enda mer kø – og sikkert en god dose frustrasjon, blant de som kjører bak. Fordelen med en vanlig moped, er at den er lettere å kjøre forbi.

Førere av mopedbilene må være ekstra nøye med å følge med og vise hensyn. Det er noe som må læres med én gang.

FRISKUS: Ligier Myli R.EBEL X er en tøff liten mopedbil. Et godt alternativ for de som ikke kan kjøre vanlig bil, men som ønsker noe som fungerer året rundt.

Et godt alternativ

Til gjengjeld synes jeg mopedbilen fungerer godt på småveier, parkeringshus og i urbane strøk.

Bykjøring, parkeringshus, småveier og alt opptil 60-sone går greit, selv om 60-sonene også er litt problematiske noen ganger. Det kommer an på trafikken.

For de som ønsker transportmulighet hele året, og ikke kan kjøre vanlig bil, er det et greit alternativ. Så får man ta offentlig transport på lengre turer.

Prisene starter på 149.000 kroner. Da får du rekkevidde på rundt 60 kilometer.

Topputgaven, som vi tester, ender på 235.000 kroner med vinterdekk.

Jeg er litt spent på hvordan bilen oppleves på vinterføre. Både framkommelighet, rekkevidde og hvor varmt det blir i coupeen. Det får vi eventuelt komme tilbake til.

DYR: Testbilen har et 12 kWt batteri - og koster 219.000 kroner. Men det finnes langt rimeligere elektriske alternativer. Prisene starter på 149.000 kroner.

Utstyrsbombe

Bestiller du en R.EBEL X får du en mopedbil breddfull av utstyr. Inkludert er for eksempel en 10 tommers skjerm på dashbordet, som har Apple CarPlay/Android Auto, varmetråder i både for- og bakrute, aircondition, elektriske vinduer, ryggekamera og steroeanlegg med subwoofer.

Dessuten er testbilen spekket med LED-lys, svarte felger, røde bremsekalipere og diverse folie og styling som løfter utseendet. Den ser rett og slett barsk ut, synes jeg.

Ligier Myli lades med Type 2-lader til stikkontakt - og fra null til 100 prosent går det cirka seks-sju timer.

I videoen under kan du se hva som skjer når vi sjekker toppfarten, hører hva ungdommen synes og hvordan det er å stadig måtte slippe forbi en kø av biler.

