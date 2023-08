Den første bilen rullet av samlebåndet i 1964 og ble starten på et skikkelig eventyr for Ford: Deres Mustang har blitt en av de sterkeste modell-merkevarene i verden. Og den holder fortsatt koken. Nå har Ford nettopp presentert en helt ny spesialmodell, kalt Mustang GTD.

Navnet i seg selv er kanskje egnet til å forvirre litt. Men nei, D-en i GTD står ikke for diesel! Under panseret finner vi en 5,2-liters V8-motor som drikker bensin, kanskje ikke så rent lite bensin heller...

Racerbil for gatebruk

Kraftverket skal ifølge Ford levere rundt 800 hestekrefter og ambisjonen er klar: Bilen skal ta opp konkurransen og slå de beste europeiske sportsbilene.

– Nye Mustang GTD knuser alle oppfatninger om en superbil. Her har vi ikke utviklet en gatebil bygd for bane, men en racerbil for gatebruk. Med teknologi hentet fra vår Mustang GT3-racingbil, innpakket i et karbonfiber Mustang-karosseri, er den snart klar for å slippes løs på veien, sier toppsjef i Ford Motor Company, Jim Farley.

Helt unik bil dukket opp etter 50 år



STERK: 5,2-liters V8-motor og rundt 800 hestekrefter skal gi superbil-ytelser.

Raskeste noensinne

Hver eneste lille detalj i Mustang GTD er utformet og designet med ett mål for øye: Den skal kunne kjøres raskere på en bane enn racingbilen den er basert på. Den er bygd for å være den raskeste Mustangen noensinne, for bruk på vanlig veier.

I tillegg til omfattende bruk av karbonfiber i karosseriet, har den fått et fjæringsystem som justerer både graden av fjæring og bakkeklaringen – for forskjellige typer gateforhold.

Broom-leserne har talt: Dette er tidenes amcar!



PAUSE: Ford er nå på sjuende generasjon Mustang, i Norge tok importøren en pause etter den sjette.

Slutt i Norge

Mustang GTD er designet og bygd som et samarbeid mellom Ford og Multimac, som også har utviklet Mustang GT3, Mustang GT4 og den Le Mans-vinnende Ford GT.

Nye Mustang GTD vil bli produsert i et sterkt begrenset antall, og forventes å være klar sent 2024 eller tidlig i 2025.

Hit til Norge kommer den neppe. i juni i fjor forsvant Mustang ut av bestillingslistene til den norske importøren. Så lenge Mustang ikke kommer med elektrisk drivlinje, er det svært vanskelig å få til særlig salg her hjemme. Men er du interessert, bør det ikke være noe problem å hente hjem bil fra USA på egenhånd.

Les mer: Ferdig i Norge – så billig får du den som bruktbil

Video: Her får du en liten bit av Mustang-historien