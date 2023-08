Rudskogen Motorsenter i Rakkestad åpnet portene tilbake i 1990. Siden den tid har det vært en rekke ulike arrangementer her – fra billøp, historisk racing, trackdays og Gatebil – til opplæring og øvelser.

Videre finnes det barnebaner, FMX-område, gokartbane og trailområde her. Det er i særklasse det største og mest brukte motorsenteret i Norge.

Akkurat nå investeres det rundt 160 millioner kroner på å gjøre anlegget betydelig bedre.

– Med disse investeringene vil Rudskogen Motorsenter være på nivå med de beste baner i Europa, hva fasiliteter gjelder. Dette åpner dørene for arrangementer det tidligere ikke har vært anledning til, sier salgs- og utviklingssjef Henning Jodnes.

Aktivitet hele året

Særlig én viktig ting har nemlig manglet tidligere: Oppvarmede lokaler. Det har i tur medført at anlegget ligger mer eller mindre brakk gjennom store deler av vinterhalvåret, mens det er full trøkk hele sommeren.

Hvis det er en stund siden du var på Rudskogen, vil du knapt kjenne deg igjen når de nye byggene står klare.



Et hovedbygg på 1.800 kvadratmeter inkluderer konferansefasiliteter, møterom, kontorer, presserom, juryrom, racekontroll, to store takterrasser og fire nye pitbokser. De siste kan gjøres om til ett stort eventrom på 400 kvadratmeter.

I et bygg ved siden av blir det restaurant med 120 sitteplasser, uteservering og storkjøkken som kan levere til flere stasjoner samtidig – eller catering ut av anlegget. Dette bygget er på rundt 700 kvadratmeter.

MEKKA: Rudskogen Motorsenter blir et helt nytt mekka for særlig bil- og motorsport-interesserte.

Snart åpning

Et tredje bygg, som ligger like bak hurtigladerne i anlegget, inkluderer toaletter og dusjer.

Det lages også en depotbygg til gokart-banen. Planen er at dette skal ferdigstilles neste år.

– Når blir det åpning av de andre byggene?

– Det er sanitæranlegget som åpner først. Det vil være klart allerede til Gatebil 1.-4. september. Restauranten åpner i forbindelse med Porsche-festivalen 9. september og hovedbygget i starten av november, sier Jodnes.

ELEGANT: Slik ser toalettene i forbindelse med restauranten ut.

Nye muligheter

Planen nå er i større grad å kunne ta imot oppdrag innen eventer, kurs og konferanser. I tillegg til restaurant og catering.

– Det er mangel på store lokaler på Østlandet, både relatert til bilbransjen, men også alle med behov for store lokaler, parkeringsplass, restaurant, selskaper. Nå kan vi tilbyr kjøreopplevelser hele året. Vi mener det blir et naturlig sted for testing, presse, kunder og opplevelser, mener Jodnes.

Ut over nybyggene, blir det depotområde på rundt 15.000 kvadratmeter asfaltert og brosteinsbelagt, og det blir asfaltert vei rundt til gokartbanen.



MYE AKTIVITET: Det skjer mye på Norges største motorsportanlegg. Nå blir fasilitetene betydelig bedre.

Støykrav

– Men det har vært litt usikkerhet rundt støykrav og driften av anlegget. Hva tenker dere om framtiden?

– Nå er vi midt i miljøsertifisering og har mer og mer arrangementer for elbiler. Når det gjelder krav til støy og miljø, forventer vi naturligvis at dette forvaltes på en profesjonell og bærekraftig måte fra de ulike tilsynsorganer. Vi investerer nær dobbelt av omsetning – og gjør dette med troen på at vi skal vokse, utvide og styrke oss i fremtiden. Både som motorsportanlegg og lokasjon for arrangementer i alle størrelser, understreker Jodnes.

