Sju bruktbilfeller – og hvordan du unngår dem

Bruktbilkjøp topper hvert år klagestatistikken hos Forbrukerrådet. Enten man er bilselger eller har kjøpt en bruktbil man ikke er fornøyd med, er det ingen drømmesituasjon for noen av partene.

Ofte handler det om at man lar følelsene ta overhånd, og tenker mer med hjertet enn med hodet under prosessen. For det er virkelig lett å bli revet med, når man endelig finner bruktbilen man virkelig har lyst på.

– Det kan nesten sammenlignes med en forelskelse. Den kan som kjent gjøre deg blind, sier Brooms redaktør Knut Skogstad.



Etter å ha lest denne saken, vet du heldigvis litt mer om hvilke feller som er vanlig å gå i, og hvordan du skal unngå å havne i dem.

1. Du handler for raskt

Du er kanskje spontan og impulsiv av natur? Da synes du sikkert at det er kjedelig å gjøre research på forhånd før du slår til på drømmebilen. Det kan imidlertid fort straffe seg.

Aller først bør du gjøre deg opp en mening om hvilke behov du har og velge aktuelle biler ut fra det. Kort ned listen ved å sjekke tester og brukererfaringer med de forskjellige modellene. Deretter bør du bestemme deg for et økonomisk tak på investeringen.

Ha klar en liste med spørsmål til selger, vær kritisk til svarene, be om dokumentasjon på eventuelle utbedringer. Ta deg tid, og la deg aldri presse til å kjøpe en bil du ikke er sikker på. Som regel finnes det mange flere å velge mellom.

FORELSKELSE: Det er lett å bli forelsket når du finner en bil du virkelig vil ha. Men det er ikke sikkert det alltid er like smart ...

2. Du glemmer å sjekke bilens historikk

Hvordan står det til med vedlikeholdet? Har bilen fulgt serviceprogrammet? Har slitedeler blitt byttet underveis og kan dette dokumenteres? Husk at hvis bilen har hatt mange eiere, kan dokumentasjonen fort være mangelfull, noe som kan gjøre kjøpet mer risikofylt.

Er bilen importert fra utlandet? I så fall kan den komme med annet utstyr enn hva man forventer i Norge. Nybilgarantien kan også være svakere i enkelte land enn i Norge.

Sjekk kilometerstanden opp mot opplysninger hos Statens vegvesen. Unormalt lav kilometerstand kan i noen tilfeller skyldes triksing med telleverket.

Sjekk også om bilen har vært involvert i kollisjoner eller har hatt andre større reparasjoner. Alt av større utbedringer bør ha blitt gjort på autorisert skadeverksted, og skal være godt dokumentert.

3. Du glemmer å sammenligne priser

Det kan være vanskelig å vite hva en bruktbil er verdt, men du kan få en god indikasjon ved å se hva andre forlanger for tilsvarende biler. Bruk filtreringsmulighetene på Finn.no for å sikre et relevant utvalg.

Hvis prisforlangende er langt høyere enn for de øvrige, bør det det være et godt forhandlingsgrunnlag. Er prisen lavere enn snittet, bør du være ekstra påpasselig med å sjekke bilens historikk.

Spør eier direkte hva som er årsaken. Skulle det skyldes mangler eller feil på bilen, må det framkomme i kontrakten dersom det ender med at du kjøper den.

BRUKTBIL: Når bilen er blitt noen år gammel, er det svært viktig å kjenne til hvordan den har blitt vedlikeholdt underveis.

4. Du glemmer å sjekke utstyrsnivået

Hvis bilen er rimelig, kan det også skyldes at utstyrsnivået er lavt. Ting som skinnseter, panoramaglasstak, varme i ratt, elektrisk bakluke, hengerfeste, navigasjon, avanserte musikkanlegg og ryggekamera er ekstrautstyr på mange kjøretøy.

Sørg for at det følger med både sommer- og vinterhjul, og sjekk tilstand på mønster samt når dekkene ble produsert. Er de mer enn fire-fem år gamle, er det snart på tide å bytte dem. Det kan fort bli kostbart.

Kjøper du elbil, er det dessuten viktig å sjekke størrelsen på batteripakken. Mange populære modeller kommer med flere forskjellige batteristørrelser, med store variasjoner i rekkevidden. Elbiler med små batteripakker er ofte vesentlig rimeligere enn tilsvarende med store, men også mindre attraktive på bruktmarkedet.

5. Du glemmer å prøvekjøre bilen

Det har blitt vanligere og vanligere de siste årene å ikke prøvekjøre en bil før kjøp. Det kan imidlertid fort straffe seg, og det er ikke nødvendigvis knyttet til at man oppdager feil under prøvekjøringen.

Det kan like gjerne handle om komfort og kjøreglede, brukervennlighet og støynivå, for å nevne noe.

I tillegg bør du naturligvis være oppmerksom på eventuelle ulyder eller uvanlig oppførsel på veien. Føler du deg usikker, kan det være smart å ha med seg en bilkyndig person under prøvekjøringen.

SJEKK DEKK: Det bør følge med både vinter- og sommerhjul med bruktbilkjøpet. Og hvis dekkene er slitt, bør du kreve prisavslag.

6. Du glemmer å sjekke om det er heftelser knyttet til bilen

Mange tar opp lån når de kjøper ny bil, og stiller gjerne bilen som sikkerhet. Hvis de ikke klarer å betjene lånet, kan kreditorene kreve bilen tvangssolgt.

Det mange kanskje ikke vet, er at slike økonomiske heftelser følger kjøretøyet, ikke eieren. I praksis kan man faktisk risikere å måtte betale for tidligere eiers misligholdte lån, hvis man ikke sørger for å få slettet heftelsene før overtakelse.

Du kan enkelt sjekke om en bil har heftelser, ved å sjekke bilens registreringsnummer mot Brønnøysundregistrene.

7. Du glemmer å lage en skriftlig kontrakt

Kontraktsarbeidet er kanskje kjedelig, men det er samtidig noe av det aller viktigste ved et bruktbilkjøp. Derfor har vi spart kontrakten helt til slutt.

– Det er alfa og omega. Uten skriftlig kontrakt blir det ofte ord mot ord i en konfliktsituasjon og det blir vanskelig å bevise hva som egentlig ble avtalt. Kontrakt er dermed et viktig dokument for både selger og kjøper, har generalsekretær Børre Skiaker i Kongelig norsk automobilklubb (KNA) tidligere uttalt til Broom.



Ofte vil selger ha klart et kontraktsforslag. Hvis den framstår som mangelfull eller du er usikker på innholdet, finnes det en rekke eksempler du kan sammenligne mot på internett. Her er for eksempel Forbrukerrådets kontrakt, som kan fylles ut elektronisk.

– I kontrakten bør det komme klart frem hvem partene er, det vil si navn, adresse, fødselsnummer og telefonnummer og e-post adresse. Videre må bilens merke og registreringsnummer med, tilleggsutstyr som følger med, kjente feil på bilen bør skrives ned, samt hvilken pris som skal betales. Selvfølgelig må årsmodell og kilometerstand på bilen også være med, sa Skiaker.



