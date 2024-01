Jo høyere vekta på hengeren blir, desto mer påvirkes kjøreegenskapene negativt. Det er noe de fleste som har kjørt med henger, har erfart.

Både bil og henger har en øvre vektgrense for hva som anses som forsvarlig. Blir det for tungt, kan det fort bli direkte farlig.

Likevel opplever Vegvesenet til stadighet i kontroller at mange kjører rundt med altfor høy vekt på hengeren. Men i noen tilfeller blir selv de overrasket over hva enkelte tar sjansen på.

– Svært alvorlig for trafikksikkerheten



I en kontroll ved Jessheim onsdag, ble en norskregistrert Mercedes stoppet med et stort stillas på hengeren sin.

Da Vegvesenets folk skulle kontrollveie lasten, fant de at hengeren veide 4.800 kilo. Det var hele 1.300 kilo mer enn tillatt maksvekt.

For vogntogskombinasjonen (bil +henger) var overvekten 1.650 kilo.

– Her var det dessuten 560 kilo for mye på tilhengerkula. Vekta her skulle ikke overstige 140 kilo. Her var den på hele 700 kilo. Det er sjelden vi opplever så grove tilfeller av overlast, sier Ove Mareno Skogheim i Statens vegvesen til Broom.

– Hva kan konsekvensene bli?



– Hverken henger, hjuloppheng eller bremser er dimensjonert for slik vekt. Resultatet kan bli mekanisk svikt for eksempel under oppbremsing. Dekk kan også eksplodere. Dette er kort sagt svært alvorlig for trafikksikkerheten, sier han.



FLERE PROBLEMER: Det var ikke bare overlast som var problemet her. Foto: Statens vegvesen

Kjørte med falske skilter

Det viste seg imidlertid raskt å være flere utfordringer ved «vogntoget».

– Ja, når det er så galt som i dette tilfellet, er det som regel flere ting som ikke er på stell, sier Skogheim.



Noe av det første kontrollørene oppdaget, var at hengeren manglet bremselys.

Mer alvorlig var det at den var utstyrt med falske skilter. Den hadde riktignok norske kjennemerker, men ved nærmere ettersyn viste det seg at de ikke tilhørte denne hengeren.

– Etter det vi har klart å finne ut, er denne hengeren blitt importert til Norge uregistrert og uten å betale moms, for deretter blitt satt på skilter fra en annen henger.



– Hvilke reaksjoner fikk føreren fra dere på alt dette?



– Vedkommende blir anmeldt for forholdet, og får også et gebyr på 3.000 kroner for overlast. Han får også med seg kontrollseddel på hengeren for diverse småmangler og for manglende bremselys, avslutter Skogheim.

