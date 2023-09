Sjelden har en bil fått så mye kritikk – nå har Toyota tatt viktige grep

Det gikk ikke helt som mange hadde trodd, da Toyota endelig var klare med sin første elbil bygd på dedikert plattform i fjor høst. Modellen med det kryptiske navnet bZ4X viste seg nemlig å ha vesentlig dårligere rekkevidde enn annonsert, noe den fikk svært mye pepper for i norsk og internasjonal motorpresse.

Toyota var imidlertid raskt på banen og sa at de tok kritikken på største alvor. Og siden den gang har det kommet flere programvareoppdateringer som blant annet skal gi bedre utnyttelse av batteriet, senke forbruket og øke ladehastigheten.

Nå har vi hatt en av topputgavene på ny test i Broom, og vi kan avsløre med én gang: Hadde forbedringene vært på plass allerede da bilen ble lansert, hadde den etter all sannsynlighet fått en helt annen mottakelse.

STRAMME LINJER: bZ4X har en design som har vokst på oss.

Hvis du ikke kjenner til bilen, her er noen raske fakta: bZ4X er en mellomstor, elektrisk SUV i familieklassen, som konkurrerer mot modeller som VW ID.4, Nissan Ariya, Ford Mustang Mach-E og Tesla Model Y.

Bilen kommer med drift på forhjul eller alle fire hjul, og med en batteripakke på 71,4 kWt brutto og 64 kWt netto – som skal gi en WLTP-rekkevidde på 415-466 kilometer. Prisene starter på 422.300 kroner.

Utgaven vi har testet denne gangen er en av de best utstyrte, og heter AWD Executive. Den har drift på alle fire hjul og koster fra 515.900 kroner.

Hvordan er den å kjøre?

La det bare være klinkende klart med én gang: Toyota bZ4X har mange gode egenskaper som har druknet litt i dekningen av rekkeviddeproblemene.

Understellet oppleves tight og balansert. Tyngdepunktet er lavt, og i svingene kan du faktisk kjøre på litt, uten at bilen krenger nevneverdig mye.

Bilen oppfører seg stabilt og fint også på røft underlag. Offroad-egenskapene imponerer for en bil i dette segmentet. En viktig faktor her er bakkeklaringen på hele 21 centimeter.

TÅLER VADING: bZ4X har høy bakkeklaring og tester har vist at den klarer seg meget godt gjennom vann og gjørme.

Videre er kupeen godt isolert. Både vind- og hjulstøy er på et behagelig lavt nivå.

Bilens to elmotorer leverer 217,5 hestekrefter, og 0-100 er unnagjort på moderate 6,9 sekunder. Likevel oppleves den kvikkere. Særlig fra 0-60, som er høyst relevant, for eksempel ut av veikryss og lignende.

Vi testet bilen for det meste på tørt sensommerføre, men vi har tidligere også kjørt den på vinterveier. Når det gjelder generelt veigrep samt oppbremsing på snø og is, parkerer den faktisk flere av de argeste konkurrentene.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

BZ4X er bygd på e-TNGA-plattformen, som er en ren elbilplattform. Det merkes innvendig, særlig i baksetet der gulvet er helt flatt.

Foran er midtkonsollen plassert høyt. Plassen er grei, men man får ikke den samme romfølelsen som på konkurrenter som for eksempel Nissan Ariya. Det er uansett praktisk nok, med rom for induksjonslading av mobiltelefon, koppholdere og oppbevaringsrom under midtarmlenet.

bZ4X har ikke noe oppbevaringsrom under panseret, men helt bakerst kan bilen skilte med et bagasjerom på 452 liter. Det er litt bak de beste, men det har en praktisk utforming som vi absolutt gir godkjent.

Bakseteryggene er delt 40/60, og kan legges ned individuelt dersom du ønsker å transportere større gjenstander. Da blir gulvet tilnærmet flatt. Skiluke må du klare deg uten.

Videre har du mulighet for taklast på 75 kilo og hengervekt på inntil 750 kilo. Sistnevnte er ikke særlig imponerende, og kan være et ankepunkt for enkelte.

FLATT OG PRAKTISK: Bagasjerommmet er gjennomsnittlig stort. Setene kan legges ned og da får man tilnærmet flatt lastegulv.

Livet i baksetet:

Baksetet er temmelig flatt i utformingen, noe som gir ganske lik sittekomfort for inntil tre personer. Komforten er helt ok, med passe god lårstøtte for en voksen person på 180 cm.

Beinplassen er god, og som du ser av bildet er det også det for seksåringen som sitter i barnestol.

GOD PLASS: Seksåringen på 130 cm sitter på pute og har kjempegod beinplass.

Som allerede nevnt er gulvet bak helt flatt, noe som gjør det enkelt å komme inn og ut, særlig for den som eventuelt sitter i midten.

Det er også verdt å merke seg at bilen har to lett tilgjengelige Isofix-fester til barnestoler, og midtarmlenet med innebygde koppholdere og et spor til å plassere mobilen i.

Bakerst på midtkonsollen sitter to luftekanaler, to USB-C-porter for lading av mobil og nettbrett, samt bryter for setevarme i baksetet (tre nivåer).

BEHAGELIG: To voksne og en litt mindre får fint plass i baksetet.

I seteryggene foran er det lommer for oppbevaring av nettbrett, blader og lignende.

Bak rattet:

Det tar ikke lang tid å finne seg til rette i de perforerte setene, som byr på god sidestøtte, en rekke elektriske justeringser, samt både varme på vinteren og kjøling på varme sommerdager.

Høy og bred midtkonsoll gir storbil-følelse. Endelig har dessuten Toyota fått dreisen på infotainmentsystemet, også. Her har de vært langt bak de beste. Skjermen er plassert høyt og i liggende format, noe vi mener er fornuftig. 360-graders ryggekamera er på plass, og kvaliteten er absolutt godkjent.

Å koble til Apple Carplay trådløst er svært enkelt, og tok under et halvt minutt for vår del.

Bra med oppbevaringsplasser og et eget rom for trådløs lading av mobilen er også på plass.

OPPGRADERT: Toyota har ikke alltid fått de beste skussmålene for infotainment-delen. Vi synes de langt på vei har lykkes med bZ4X.

Den nye girvelgeren er lett å bli vant med, og det er fortsatt fysiske knapper for å justere gradene på klimaanlegget. Bra!

Rattet gir deg dessuten mulighet til å gjøre veldig mye av det du trenger, uten å flytte hendene over på berøringsskjermen på dashbordet.



Vi liker også løsningen med de digitale instrumentene, som er løftet opp og fram på dashbordet. Du må imidlertid belage deg på å justere sete og ratt, slik at sistnevnte ikke kommer i veien for instrumentene.

Og etter siste oppdatering har endelig Toyota fått på plass prosentvisning av restkapasiteten i batteriet. Dette er ofte en bedre indikator å planlegge turen etter, enn anslått rekkevidde, ofte spøkefullt omtalt som «gjettometeret».

Men når vi først er inne på sistnevnte, denne har også blitt vesentlig bedre. Særlig anslag med og uten klimaanlegget påskrudd. Her kunne differansen tidligere være opptil 10 mil, nå er den halvert – og er med i tråd med hva du kan forvente.

100 PROSENT: Mange har savnet prosentvisning av batterikapasiteten. Dette er nå på plass.

Design:

Utenpå:

Toyota bZ4X bygger videre på designspråket som vi kjenner fra RAV4. Det er et design Toyota har hatt stor suksess med, og er i så måte fornuftig å skjele til når framtidige modeller skal designes. Det gir også følelse av en viss familieknytning, eller DNA om du vil – noe som ikke alltid har vært japanernes høyeste prioritet.



Designet er imidlertid noe strammere enn på RAV4, og taklinja er noe mer fallende enn vi er vant med fra tidligere SUV-er fra merket. Bakluka kunne med fordel hatt vindusvisker, noe Toyota ikke har prioritert.

Bilen er relativt høyreist, noe vi blant annet kan takke den høye bakkeklaringen for. De sorte dekslene over hver hjulbuene tar litt tid å venne seg til, og vår personlige mening er at de gjør seg best på biler med mørk lakk.

SPESIELLE HJULBUER: Ikke alle er like begeistrert for de markerte hjulbuene. Vi liker dem best på mørke eksemplarer av bZ4Z.

Innvendig:

På innsiden er det heller ingen tvil om at du sitter i en helt ny modell fra Toyota. Det mest dominerende er kanskje den nye mediaskjermen på 12,3 tommer med full HD-oppløsning.

Denne er enkel og intuitiv å bruke. De digitale instrumentene er også lettlest og fine. Men som sagt: Det kan hende øverste del av rattet kommer i konflikt her.

IKKE HELT PREMIUM: Det virker nesten som om det er noe som mangler her.

Interiøret for øvrig oppleves ryddig og fint. Materialkvaliteten er helt ok, men ikke imponerende. Særlig synes vi bakre del av midtkonsollen ser billig ut. Vi noterer også en god del hardplast nede på dørene, samt pianolakk på overflater her og der – som ofte er vanskelig å holde rent.

PIANOLAKK: Svart, blank lakk er ikke særlig praktisk med tanke på støv og fingeravtrykk, så ha mikrofiberkluten lett tilgjengelig.

Tech-faktor:

bZ4X kommer med et godt utvalg av sikkerhetsfunksjoner, inkludert oppdaterte fører- og assistansesystemer, gjennom tredje generasjon Toyota Safety Sense.

Et forbedret stemmestyringssystem, gjør at du kan aktivere ulike funksjoner med stemmen. Du kan justere klimaanlegget, åpne eller lukke vinduer eller styre navigasjonen.



Og alt kan oppdateres OTA – eller «over the air», om du vil. Det har bZ4x-eierne allerede dratt nytte av flere ganger.



Infotainmentsystemet er også nytt med bZ4X, og sitter temmelig raskt i fingrene. Oppkobling av Apple CarPlay og Android Auto er problemfritt, som tidligere nevnt. Lyden fra anlegget merket JBL, opplevde vi som balansert og god. En egen basshøyttaler er plassert i bagasjerommet, og sørger for god og fin dybde i lydbildet.

EKSEMPLARISK: Skjermen er liggende og sitter høyt i midten. Her er også knapper for å justere klimaanlegg, varme/kjøling i sete og rattvarme rett under. Det liker vi.

Bilen kommer også med en app. Den heter My T. Her kan du blant annet forvarme bilen, slå på varmen i setene og i rattet.

Du kan også se hvor mange prosent kapasitet du har igjen på batteriet i bilen. Tidligere var dette eneste stedet du kunne finne denne informasjonen, noe som heldigvis er endret etter siste oppdatering.

Med Appen kan du også lage en tidsplan for styring av lading – og kjøre bilen din inn på en parkeringsplass hvis du har T-Mate avansert parkering.

Rekkevidde og lading

Når det gjelder forbruket, ser Toyota ut til å ha gjort flere merkbare forbedringer. Forbruket under vår test, målt fra Jessheim over Hadeland og Ringerike til Sylling (110 kilometer), målte vi til 15,1 kWt pr 100 kilometer, med klimaanlegget satt til Auto og 21 grader. Restkapasitet var da 74 prosent, noe som skulle tilsvar en total rekkevidde på 423 kilometer. Før start anslo gjettometeret 435 kilometer.

Det er noe bak den oppgitte rekkevidden på 459 kilometer, noe som trolig delvis kan tilskrives at temperaturen lå på rundt 15 grader på testdagen, mot WLTP-målingene som er gjort i 23 grader. Dette er uansett betydelig forbedring fra tidligere tester.

Bilen skulle leveres Toyota Drammen etter test. Årsaken til at vi stoppet målingen rett før Sylling, var at det var omtrent på samme høydemeter som startpunktet.

For å illustrere viktigheten av dette, kan vi ta med siste etappe, fra Sylling til Svelvikveien utenfor Drammen. Dette er en avstand på 25,2 kilometer, der vi går fra 180 høydemeter til nærmest null.

Det ble også en del kjøring i 50-60 km/t på strekningen. Da vi parkerte bilen hos Toyota, var totalforbruket nede i 14 kWt pr 100 kilometer.

FORAN TIL VENSTRE: Ladeporten sitter på venstre forskjerm. Luka åpnes ved å trykke på den.

Ladehastigheten fikk vi ikke målt denne gangen, rett og slett fordi undertegnede ble sengeliggende med covid19-smitte. Her vet vi en god del likevel.

Maks ladeeffekt er fortsatt moderate 150 kW, men Toyota har gjort noen endringer som betyr raskere lading etter 80 prosent. Elbilforeningen testet dette nylig, og målte en snitteffekt på 74,5 kW mellom 80 og 90 prosent, noe som må sies å være meget bra – og betydelig bedre enn i tidligere tester av modellen.

Fra 10 til 80 prosent kapasitet (45,2 kWt overført energi) tok det 31 minutter og 30 sekunder. Det er ikke klasseledende, men neppe det største ankepunktet for bZ4x-eierne.

Konklusjon:

Toyota bZ4X har mange gode egenskaper. Prisene ble også kuttet med rundt 20.000 kroner før sommeren, og bilen framstår nå som et bedre kjøp enn ved introduksjonen. Så kan nok kanskje rekkevidden og hengervekten fortsatt være ankepunkter, sett opp mot de argeste konkurrentene.

Uansett framstår bZ4X anno september 2023 mer gjennomarbeidet, med gode kjøreegenskaper og fine praktiske egenskaper. Den virker også mer effektiv enn den var ved lanseringen, noe som kommer godt med: Batterikapasiteten er fortsatt ikke på mer enn rundt 64 kWt netto. Vi tror uansett de fleste lever godt med en rekkevidde på 40-45 mil – i hvert fall i det daglige.

Så spørs det hvordan rekkevidden blir når snøen kommer og kulda setter inn. Det er her bilene med litt større batteripakke fort har en fordel. Hvordan bZ4X presterer denne vinteren, kan vi dessverre ikke si så mye om akkurat nå. Det skal vi imidlertid komme tilbake til i fremtidige tester.

SNIPP SNAPP SNUTE: Toyota har gjort mange gode grep med bZ4X etter lanseringen. Nå er vi bare spente på vinteren.

Toyota bZ4X Executive Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer

Effekt: 217,5 hk / 336 Nm

0-100 km/t: 6,9 sekunder

Toppfart: 160 km/t

Forbruk (WLTP): Estimert: 16,3 kWt/100 km

Målt forbruk: 15,1 kWt/100 km Batteri/lading: Batteripakke: 71,4 kWt - 64 kWt netto

Rekkevidde: 459 km (WLTP)

Hurtiglading: 150 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 4,69, 1,86, 1,60 meter

Bagasjerom: 452 liter

Vekt: 2.010 kg

Tilhengervekt: 750 kg

Taklast: 75 kg Pris: Forhjulsdrift: Fra 422.300 kroner

Firehjulsdrift: Fra 450.600 kroner

Testbilen: 515.900 kroner (nest høyeste utstyrsnivå)

