Sjekk hva de har gjort med ladeluka

De aller fleste biler med fossilmotor har drivstoffluka enten på venstre eller høyre bakskjerm. På elbiler, er det derimot det rene anarki.

Ladeporten kan like gjerne sitte på en av forskjermene som på bakskjermene, alternativt i venstre baklys eller ett eller annet sted i fronten.

Særlig biler med sistnevnte plassering, kan ha store utfordringer i vinterlandet Norge. Men nå skjer det ting.

Ny ladeluke løser saken

I løpet av en dag på vinterveier er det stor risiko for at det har samlet seg snø og is i front av bilen. Og når det fryser skikkelig på, er det fare for at luka enten ikke lar seg åpne, ikke lar seg lukke – eller begge deler.

Det kan mange eiere av biler som MG ZS EV, Kia Soul og Hyundai Kona skrive under på. Hver vinter dukker de samme historiene opp igjen, med rådene om hvordan man skal unngå problemene.



Men burde det egentlig være en utfordring på en helt ny bil? Nå mener i hvert fall Hyundai at de har løst det, når de nå er klare med en helt ny generasjon Kona. Og løsningen er like enkel som den er effektiv, hevder de.

Bilen har forøvrig allerede funnet veien til de første norske kundene.

STØRRE: Nye Hyundai Kona er mye større enn sin forgjenger, og framstår nå som en fullverdig elektrisk familiebil.

Rundt ladeluka er det nemlig plassert en gummipakning som sørger for å holde snø og is ute under kjøring. I tillegg er luka utstyrt med et varmeelement som følger gummipakningen. Under kjøring sørger varmeelementet for å smelte bort snø og slaps før det blir isdannelser.

På den måten skal det ikke lenger være noe problem å få opp luka når det er minusgrader, har vi fått bekreftet fra Hyundai.

Men som vanlig vil vi gjerne høre om dine erfaringer, dersom du er en av dem som har kjøpt modellen.

KREVENDE: Det er ikke bare åpning av ladeluka som kan bli et problem om vinteren. Her har luka stått åpen i snøværet, og vi får ikke lukket den uten å fjerne snø og is først.

Kreative løsninger

Problemet med fastfrosset ladeluke er noe de fleste elbilister kan komme ut for, særlig dersom bilen står ute på vinteren. Det finnes imidlertid mange gode råd for å unngå eller minimere problemet.

– Det er for det første viktig å koste nøye rundt ladeluka hver gang for å unngå at den fryser. Men er du uheldig og luka fryser, er det ingen heksekunst å få den opp igjen, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.



Et triks kan være å fylle en pose med varmt vann og holde denne inntil ladeluka til isen rundt har smeltet. Et annet råd er å bruke en hårføner, men da skal man være forsiktig så man ikke skader lakken.

POSETRIKSET: Fyll en pose med varmt vann og hold den inntil luka til den går opp.

Å bruke isskrape eller andre fysiske hjelpemidler for å hakke bort isen, kan skade lakken, og bør derfor unngås. Det er heller ikke noen god idé å bruke makt for å få opp en fastfrosset luke, da den ikke er konstruert for den type påkjenninger.



– Et annet alternativ er å ta seg en tur på et kjøpesenter og parkere i garasjen en liten stund, sier Sødal.



Og står bilen ute når du lader, kan du med fordel dekke til luka.

– Finn noe som dekker ladeluka og som kan festes uten å skade lakken på bilen. Det finnes også egne deksler og trekk for å dekke til ladeluka, avslutter han.



