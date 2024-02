Det er ikke mange dagene siden Porsche avduket sin nye el-SUV – Macan. Men de har flere elbil-nyheter på gang. Bestselgeren Taycan får nemlig en midtlivsoppdatering – og det blir ikke bare diskret pynt på designet.

De tester akkurat nå den nye modellen i California – nærmere bestemt mellom Los Angeles og San Diego.

Testene viser at den elektriske sportsbilen får en betydelig bedre rekkevidde – og vil lade ekstremt raskt.

Rekordsalg i fjor – så stoppet det helt opp

600 kilometer

Den offisielle avdukingen av nye Taycan er bare noen dager unna. Men allerede nå kan vi altså avsløre at bilen vil bli betydelig bedre på rekkevidde og hurtiglading.

Testene som nå gjennomføres indikerer at Taycan med bakhjulsdrift og det største batteriet, vil få en rekkevidde på rundt 600 kilometer.

Hvor stort batteriet er, har vi ikke fått vite enda. Men det er åpenbart større enn det som står i bilen i dag – med 93,4 kWt tilgjengelig.

Vel så viktig som god rekkevidde er imidlertid den ekstremt raske ladingen.

Lynrask lynlading

Taycan er fra før en av de raskeste på hurtiglading – takket være et 800 Volt-system.

Men den nye er enda mer effektiv – og holder effekten oppe lenger. I de ferske testene ladet den med mer enn 300 kW effekt i mange minutter, skriver Porsche.

Taycan skal gjentatte ganger ha vist at den kan lade fra 10 til 80 prosent batterikapasitet på mindre enn 20 minutter. Det er rett og slett brennfort.

Tiden det tar å starte ladingen er også redusert.

POPULÆR: Taycan kommer som stasjonsvogn i to utgaver: Cross Turismo og Sport Turismo (bildet).

Godt fornøyd

Visepresidenten for modellserien, Kevin Giek, er fornøyd med testresultatene Taycan oppnår:

– Vi er veldig glade over å kunne dele disse flotte resultatene. Rekkeviddetesten som ble gjennomført denne uken sør i California viste hvor effektiv den oppgraderte Taycan er. Under testene var testbilene utstyrt med Performance Battery Plus, sier Giek.

Mange på norske veier

Siden Taycan ble lansert har den vært en storselger i Norge – og bidratt til rekordsalg to år på rad: 2021 og 2022. Over 5.000 er registrert på norske skilter.

I 2023 var salget dårlig – i tråd med det mange andre bilprodusenter opplevde.

Nå vil altså Porsche-kundene få to elbiler å velge mellom. Og alt tyder på at den som får best rekkevidde er bilen som akkurat nå testes i California.

