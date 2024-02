En rekkevidde på nesten 75 mil og et forbruk på 12,9 kWt per 100 kilometer.

Vi snakker om sportsbilen Porsche Taycan, som står foran sin første facelift og som samtidig får kraftig forbedret rekkevidde. Og forbruket som referes til over, ble oppnådd av Kyle Connor, som driver Youtube-kanalen Out of Spec Review.

Connor gikk riktignok inn for å kjøre økonomisk, og det var sommertemperatur under testen. Snittfarten var likevel så høy som 79 km/t. Hele ni timer og 43 minutter gikk det før han måtte rulle inn på ladestasjonen med nesten tomt batteri.

Mye lenger enn eksisterende utgaver

Porsche har offisielt gått ut med en rekkevidde på rundt 600 kilometer, og viser selv til tester som tyder på at bilen skal klare 587 kilometer i relativt høy hastighet på motorveien. Og det er ingenting så langt som skulle tilsi noe annet enn at Porsches påstander holder vann.

Til sammenligning ligger rekkevidden på eksisterende Taycan-utgaver et sted rundt 400-450 kilometer, så her snakker vi virkelig om store forbedringer.

SOMMER: De første testene har blitt gjort under fine sommerforhold i California, optimale forhold for både rekkevidde og lading.

– Den absolutte ladekongen



Også på lading fortsetter Porsche å levere varene. Flere tester viser ladeeffekter som ligger jevnt over 300 kW fra 0-60 prosent. Deretter synker den til 200, og der blir den liggende til rundt 75 prosent. Ved 80 prosent ligger den like under 100 kW.

Sidemannen i Connors test-Porsche var forøvrig norske Fred Magne Skillebæk fra nettstedet Elbil24. Da de skulle lade bilen etter kjøreturen, nådde de en makseffekt på 331 kW. Hele prosessen fra fra 2 til 80 prosent tok knappe 18 minutter.

– Dette er tall vi aldri før har sett maken til, og vi kan definitivt krone den nye Porsche Taycan som den absolutte ladekongen, sier Skillebæk.

Hvor stort batteriet er, er foreløpig ikke offisielt, men vi snakker fort om en kapasitet på over 100 kWt.



Vant hele testen – men blir ingen storselger

Én til over 300 kW

Porsche Taycan har solgt godt i Norge, og mer enn 5.000 eksemplarer er registrert til dags dato. Maks ladeeffekt på disse er 270 kW, men effekter på dette nivået oppnås kun i korte øyeblikk tidlig i ladeprosessen.

Til sammenligning byr de aller fleste elektriske personbiler fortsatt med en maks ladeeffekt som ligger et sted mellom 100 og 200 kW.

Først med makseffekt på over 300 kW, er nye Taycan derimot ikke. Allerede under fjorårets rekkeviddetest som ble utført av NAF, der også Broom bidro, passerte kinesiske Xpeng G9 300 kW-grensen.

Snitteffekten var imidlertid ikke like høy som for Porsche Taycan, og det er naturligvis den som er viktigst. Dette gir uansett en klar pekepinn på hva vi kan forvente av ladeeffekter på nye premium-biler i tiden som kommer.

