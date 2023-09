De siste årene har norske ladestasjoner vært et veldig bra sted for å oppdage kamuflerte testbiler. En rekke bilfabrikanter har nemlig lagt testing av biler til Norge. Årsaken er enkel: Vi har verdens best utbygde ladeinfrastruktur. I tillegg har vi svært varierte kjøreforhold, i flere årstider.

En av de siste som har fått erfare dette er Bjørn Harald Kristiansen. En kveld i forrige uke var han på en bensinstasjon på Torp, like sør for Moss. Da dukket det opp en bil som fanget interessen hans:

– Da jeg gikk ut av bensinstasjonen, så jeg at det rygget en bil inn mot ladestasjonen. Den hadde jeg ikke sett før og jeg måtte bare ta en nærmere titt, forteller Bjørn Harald.

Blitt forsinket

– Hadde du noen idé om hva dette kunne være?

– Jeg så med en gang at det måtte være en Porsche. Selv om bilen var relativt kamuflert, var det kjente Porsche-former. Jeg konkluderte ganske fort at det må være den elektriske utgaven av Macan, sier 44-åringen.

Dette er en bilmodell vi har ventet lenge på. Porsche har jobbet med den i flere år, men underveis har det dukket opp forsinkelser. Opprinnelig var Macan ventet ut på markedet så tidlig som i 2022. Men nå er den ikke langt unna. Det understrekes også at det ser ut som at denne bilen har norske prøveskilter.

URBANT: I mars i år ble disse eksemplarene tatt på fersken i Oslo sentrum, her var Porsche ute på test. Foto: Privat.

Bøyde seg ned

Vi i Broom har tidligere hatt spionbilder av Macan, tatt flere ulike steder. Sist i Oslo sentrum, i mars i år. Da ble en liten kortesje knipset i snøvær.

Men tilbake Macan-eksemplaret på Torp.

– Var det grei sak å få tatt bilde av den?

– Det var kun sjåføren der. Jeg passet på å ta bilde da han bøyde seg ned bak bilen for å åpne ladeluken, forteller Bjørn Harald som plasserer seg selv i kategorien Autofil.

– Siden jeg liker alt med motor, var det nok overraskede for mange da jeg kjøpte elbil første gang. Men jeg må innrømme at det passer meg utmerket, spesielt da store biler som er lynraske. Nå venter jeg i spenning på leveranse av min nye EX90. Bestilte denne på lanseringsfesten til Volvo, avslutter han.

SUKSESS:Dagens Macan har vært en stor suksess for Porsche, nå skal den også veldig snart komme som elbil.

Mest sporty i klassen

Ryktene sier for øvrig at elektriske Macan skal få to ulike batteripakker, på henholdsvis 96 og 115 kWt.

De samme ryktene sier at det kommer tre ulike varianter. Macan E med 400 hestekrefter, Macan 4S med 500 hestekrefter og Macan Turbo med 600. I første omgang.

Macan skal bygges på Volkswagen-konsernets nye Premium Platform Electric (PPE), utviklet av Audi og Porsche sammen. Den har 800-volts elektrisk anlegg, som i Taycan. Tidlig ute på denne er også Q6 e-tron fra Audi.

Porsche sier selv at denne teknologien vil gi Macan god rekkevidde, effektiv hurtiglading og det som skal være klassens beste ytelser – og den skal være den mest sporty modellen i sitt segment.

PS: Kommer du over testbiler ute på norske veier? Da setter vi STOR pris på tips og bilder. E-posten er redaksjonen@broom.no.

