Synes du nye biler bare blir mer og mer like? Vel, da bør du ta en titt på denne. Navnet er Avtotor Amber, og bilen skal produseres i den russiske enklaven Kaliningrad.

Det var mandag de første bildene fant veien til nettet. De ble sluppet av Moscow Polytechnic Institute og viste en tidlig prototype av elbilen Amber, som er planlagt å gå i produksjon i 2025.

«Bilen alle har ventet på, blunkefjes»

Det tok ikke mange minuttene før de første vitsene om designet begynte å florere på nett og i sosiale medier.

Grassroots Motorsports har for eksempel en sak med den i overkant ironiske overskriften «Nå er den endelig her! Den elektriske bilen alle har ventet på», og flere på X kaller Amber den styggeste bilen som noensinne har blitt vist fram.

Én Facebook-bruker sier den ser ut som en nervøs fisk. Andre drar sammenligner mot kultbilen Fiat Multipla, som faktisk ble kåret til verdens styggeste bil i 2015.

STYGGEST: Fiat Multipla ble kåret til verdens styggeste bil i 2015.

Kan det virkelig være sant?

Det er ikke vanskelig å henge seg på reaksjonene. Prototypen er høyreist med underdimensjonerte vinduer og hjul, og designet ser på alle måter veldig ubalansert ut.

Og helt fremst har den etpar små, runde lykter som minner mest om øyne med et ekstremt stikkende blikk.

Dette minner egentlig mer om noe AI-generert enn en bil som skal gå i produksjon. Så da gjenstår naturligvis det viktigste spørsmålet: Kan dette virkelig være sant?

STIKKENDE BLIKK: Det er ikke mange detaljer ved Amber som virker gjennomtenkte.

Vel, ifølge flere kilder skal det være det, men de fleste unnlater å fortelle at dette IKKE er det endelige designet.

Den russiske nettavisen RBC omtaler prototypen som et «muldyr», bygget på en universell plattform for testing av systemene i den kommende bilen, og at bilen kommer til å se helt annerledes ut når den går i produksjon.

Til internettets store skuffelse.

Blir hel-russisk

Bilen utvikles av Moscow Polytechnic Institute på oppdrag fra Avtotor og myndighetene i Russland. Ifølge RBC skal alle hovedkomponentene i det elektriske kjøretøyet, inkludert motor, inverter og batterier, utvikles og produseres i Russland.

Amber skal videre være kompakt og rimelig, blant annet takket være en konstruksjon som ikke krever kostbar teknologi, og det faktum at batteriet kan leies i stedet for å kjøpes.

I løpet av 2024 skal de første pre-produksjonsbilene sendes inn for sertifisering, og masseproduksjon skal etter planen settes i gang i løpet av 2025.

Om bilen noensinne kommer til å bli tilgjengelig utenfor russiske grenser, er vel heller tvilsomt. Men anlegget i Kaliningrad, der bilen skal produseres, har tidligere bygget biler på oppdrag fra BMW, Kia og Hyundai, så kompetansen er sannsynligvis helt på høyden.

