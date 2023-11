Ser du denne i bakspeilet – da bør du passe på

Det er ikke bare privatbilister som velger elbil. Stadig flere offentlig etater blir pålagt å velge miljøvennlige alternativer til diesel og bensin. Og nå er turen kommet til Utrykningspolitiet (UP).

I ett år har UP nemlig hatt to elbiler på test på Østlandet. Den første er en BMW i4, den andre en Kia EV6. Begge toppspesifiserte. Det er første gang at elbiler har blitt brukt til denne typen tjeneste, skriver Politiforum.

Går under radaren

Bilene er blant annet utstyrt med fartsmålere og videokameraer, for å avsløre og dokumentere fartssyndere og annen bilfarlig adverd.

Og foreløpig har UP altså kunnet kjøre temmelig «undercover» i disse etter hvert ganske så vanlige elbilene.

Begge bilene er sivile, akselererer lynraskt og har topphastigheter på rundt 250 kilometer i timen. Samtidig er rekkevidden god. Men for å være helt sikker på å unngå rekkeviddeangst, fullades bilene alltid hver natt.



Kjører fra Porsche - koster halvparten

SPORTSLIG BMW: Politiet har i første omgang prøvd ut Kia EV6 og BMW i4 M50 xDrive, tilsvarende den på bildet. Foto: Illustrasjonsbilde / Broom.

UP-sjef Knut Smedsrud bekrefter at mange blir overrasket når de oppdager at det er politiet som har ligget på hjul – i en elbil.

– Mange har en falsk trygghet fordi de tror politiet kun kjører svarte BMW-er, men nå har vi også elbiler, sier han.

Smedsrud sier til Politiforum at bilene først og fremst ble kjøpt inn for å få erfaring med denne typen kjøretøy.

Testen viste seg å blir vellykket, men det gjenstår fortsatt en del testing under vinterlige forhold. Planen er uansett at begge bilene straks skal inn i operativ drift – på full tid.

Kraftplugger

Både Kia EV6 og BMW i4 er sportslige elbiler som kan leveres med firehjulsdrift og kraftige motoriseringer.

Topputgaven EV6 GT er for eksempel utstyrt med to elmotorer med samlet effekt på 585 hestekrefter. Den akselerer fra 0-100 kilometer i timen på 3,5 sekunder, og har en topphastighet på 260 kilometer i timen. Dette er det svært få elbiler som kan matche i skrivende stund.

Rekkevidden er opptil 424 kilometer, men skulle den havne i en biljakt, vil den nok for kunne bli vesentlig kortere.

BMW i4 M50 xDrive er den andre topputgaven. Denne er litt mindre enn EV6, men har også to elmotorer og samlet effekt er 544 hestekrefter. 0-100 er unnagjort på 3,9 sekunder og topphastigheten er normalt 190 kilometer i timen.

Rekkevidden her er inntil 512 kilometer, men da snakker vi 23 varmegrader og i snitthastigheter på under 70 kilometer i timen. Vi tipper det går litt raskere for seg under en normal UP-vakt ...

