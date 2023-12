Høy fart er en hovedårsak til dødsylukker, og kanskje aller skumlest er høy fart i trange bygater med masse folk.

Her hjemme har blant annet Arild Hermstad og MDG allerede tatt til orde for at «30 skal bli det nye 50» i norske byer. I andre land er dette nå i ferd med å bli en realitet.

Storby først ute

Amsterdam er den første byen i Nederland som setter ned farten i nesten alle gater til 30 kilometer i timen. Målet er en tryggere og stillere hovedstad.

– Denne fartsgrensen er nødvendig fordi det blir stadig flere folk i byen. Dermed oppstår det også stadig flere trafikkfarlige situasjoner, sier samferdselsbyråd Melanie van der Horst.

I fjor ble det rapportert inn rundt 4.800 ulykker der det ble tilkalt ambulanse. Minst 15 mennesker mistet livet.

Sykling og gange viktigst

Den nye fartsgrensen vil gjelde på rundt 80 prosent av byens gater, mens enkelte hovedgater får en fartsgrensen på 50 kilometer i timen. Det blir unntak for busser, trikker og drosjer – men bare der de har egne kjørefelt.

Amsterdam vil prioritere sykling og gange. I sentrum er de fleste gatene stengt for biltrafikk. Det er også blitt stadig flere såkalte fietsstraaten i Amsterdam – sykkelgater der bilene er gjester og syklister har førsteretten.

