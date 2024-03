Sendte bilen fra Oslo til Bergen – det gikk ikke så bra

Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

I Spør Broom-seksjonen på broom.no er det også fritt fram for andre lesere som vil bidra. Her er det mange som er både kunnskapsrike og hjelpsomme!

Her er ett av spørsmålene som har kommet inn i det siste:

Hei! Jeg har nylig kjøpt en bil fra forhandler i Oslo, og fikk denne sendt til Bergen med fraktselskapet som forhandler benytter. Fikk beskjed når bilen kom fram at hele bakruten hadde eksplodert under transport.

Her kan det jo oppstå flere og utvendige skader hvis det har lekket mye inn under transport. Jeg har signert alt av papirer mtp lån, kontrakt osv, men jeg har ennå ikke godkjent salgsmeldingen. Hvordan går jeg frem for å ordnet opp i dette her? Burde jeg avvente med godkjenning av salgsmelding?

Broom svarer:

Uffda, dette høres ikke hyggelig ut. Men forhåpentligvis er det en sak som lar seg greit og kjapt løse.

Det første du må gjøre er å kontakte forhandleren du kjøpte av. Forklare hva som har skjedd og spørre hvordan de vil løse dette. Hvis dette er en merkeforhandler, tenker vi det mest naturlige er å få fraktet bilen til forhandler i Bergen og få dem til å se nærmere på den.

Selve ruteskiftet bør ikke være noe problem og det skal uansett ikke være noe du skal behøve å bekymre deg for. Det er en sak mellom forhandler og fraktselskapet, sistnevnte har helt sikkert forsikringer som dekker dette.

Men det er absolutt viktig å få sjekket at den knuste ruten ikke har gitt noen «følgeskader». Det bør en forhandler i din hjemby kunne finne ut av.

God dialog med selger er viktig. Hvis de er seriøse, skal de ordne alt det praktiske for deg. Men det skader naturligvis ikke om du avventer salgsmeldingen litt, til du ser hvordan de responderer på saken. Lykke til videre!

Vi i Broom har mange artikler om billigbiler – her finner du noen av dem

Stort arkiv

Du kan lese alle svarene i Spør Broom-seksjonen Her kan du også legge inn ditt spørsmål hvis du ønsker.

Velkommen – og lykke til!

Nei, her var ikke alle gode ting tre...

Video: Her er det rett og slett ikke noe bakvindu i det hele tatt