Selger som varmt hvetebrød – derfor kommer de ikke til Norge

Jeg befinner meg midt i trafikkaoset i Seoul sentrum, hovedstaden i Sør-Korea, med rundt 26 millioner innbyggere.

Og det kan virke som at alle har hver sin bil. For her er det fullstendig kaos. Hele tiden.

Å vente på grønt lys kan ta seriøst lang tid.

Fordelen er at du rekker å se på alle de spennende bilene rundt. Her er det virkelig mange biler jeg aldri har sett før.

KORK: Hvis du syns det er kaos i rushen ved Alnabru i Oslo, da bør du ikke ta turen til Seoul. Her må politiet dirigere trafikken i de travleste kryssene.

Kommer ikke til Norge

Broom er på plass i Sør-Korea i forbindelse med lanseringen av nye Hyundai Ioniq 5 N. En bil som imponerer – les mer om det i testen her.

KOMMER: Dette er bilen vi har testet i Sør-Korea. Nye Ioniq 5 N kommer til Norge mars neste år.

Mellom etappene får vi altså god tid til å studere andre biler på veiene. Det mye spennende, og en del rart, å se på fire hjul.

Ikke helt overraskende er det modeller fra Hyundai og Kia som dominerer her i deres eget hjemland.

I stor kontrast til Norge, hvor Hyundai kun selger tre modeller (Kona, Ioniq 5 og Ioniq 6), er det langt flere modeller og større variasjon her.

Ta for eksempel flaggskipet Grandeur. En stor sedan – som faktisk er en av bestselgerne i Sør-Korea. I Norge får du ikke se den. Det samme gjelder en rekke andre modeller.

Under kan du se et lite utvalg modeller det går mange av i Sør-Korea, men som ikke kommer til Norge. Hvorfor disse ikke blir tatt inn til landet, finner du nederst i saken.

Grandeur

Grandeur er et av Hyundais flaggskip. Vi snakker stor og komfortabel sedan, proppet med det siste på tech-fronten fra Hyundai. Så langt i år er dette Sør-Koreas mest solgte bil.

Staria

Staria er en romslig van i samme størrelse som blant annet Mercedes V-Klasse. Bilen finnes i en rekke utgaver. Avbildet versjon er den mest påkostende utgaven. Bilen finnes også i noen få europeiske markeder, men motoren (diesel) har gjort den uaktuell for Norge.

Casper

Dette er en kompakt crossover som er skikkelig populær i Sør-Korea, særlig blant unge.

Foreløpig får du den kun med bensinmotor. Etterhvert kommer den med elektrisk drivlinje. Kanskje den kan bli aktuell i Norge?

Genesis GV70

En råtøff SUV som vekker oppmerksomhet! Genesis er Hyundai Motor Groups egenstående premiummerke. GV70 er en sportslig og luksuriøs SUV på størrelse med Volvo XC60.

Bilen selges blant annet i Sør-Korea og USA, og tilbys i noen markeder i Europa. GV70 tilbys med en rekke motoralternativer. Nå er den også å få som elbil. Skal vi krysse fingrene for å få Genesis og elektriske GV70 til Norge?

Kia K9

Dette er Kias flaggskipmodell. Bilen er en stor og påkostet sedan, og er Kias alternativ til Hyundai Grandeur. Under panseret er det V6 eller V8 bensinmotor som gjelder.

Palisade

Palisade er Hyundais største SUV, og den selges blant annet i USA og Sør-Korea. Den er over fem meter lang, proppfull av utstyr og er naturligvis syvseter. Bilen er ved siden av Grandeur flaggskipet til Hyundai i markedene der den tilbys.

Santa Cruz

Santa Cruz er en mellomstor pickup som er bygget på samme plattform og lest som Tucson. I bunn og grunn er den en Tucson med plan, og de to bilene deler både fremtoning og interiørdesign. Santa Cruz selges i hovedsak i Nord-Amerika.

Elantra

Elantra er Hyundais mellomklasse-sedan, som tilbys i markeder der sedan har en sterk posisjon. Bilen på bilde er N-versjonen.

Sonata

Dette er også en storselger i Sør-Korea. Modellen har vært i salg i Norge tidligere.

Bilen på bilde er N-linje-utgaven, den mest sportslige i Sonata-familien.

Ikke for Europa

I Norge selger Hyundai nå bare helelektriske modeller. Men hvorfor har ikke flere av disse modellene vært solgt i Norge tidligere? Rett og slett fordi flere av bilene ikke har vært tilgjengelige i det europeiske markedet. Unntaket er Staria, men den er så ny at den aldri var aktuell i Norge med ren fossil drivlinje.

NY: Her ser du hekken på nye Hyundai Santa Fe. Heller ikke den kommer til Norge.

– Hyundai har en global strategi med lokal tilnærming, så bilene som finnes globalt tilbys i forskjellige regioner etter forskjellige behov. Eksempelvis er modeller som i10, i20 og i30 i hovedsak myntet på Europa, mens stor-SUVen Palisade er utviklet for markeder som USA og Sør-Korea, sier Øyvind Knudsen, kommunikasjonsdirektør i Hyundai Norge.

