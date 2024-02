Akkurat nå er Broom i Portugal for å teste henholdsvis elbilene BMW iX2 og Mini Countryman. To elektriske SUVer som skal være med å friste kunder bort fra blant annet Norges desiderte bestselger: Tesla Model Y.

Vegard Møller Johnsen satte seg på flyet og tok turen sørover. Bort fra iskalde Norge – for å bli bedre kjent med bilene.

I første omgang har han fått kjøre iX2. En mer sport, coupeaktig utgave av SUVen iX1, som vi kjenner fra før.

På papiret ser den ikke så banebrytende ut. Rekkevidde opptil 449 kilometer og hurtiglading på 130 kW er et godt stykke unna de beste i klassen.

Dessuten koster toppmodellen med 313 hestekrefter rundt 620.000 kroner om du vil ha den godt spekket med utstyr. Så billig er den heller ikke.

Hva er det da som skal friste kundene? Vi tar en telefon til Vegard, for å høre om han har noe å dele ...

Monsunregn

– Heisann, Knut! Akkurat nå står jeg utenfor cafeen der vi spiser lunsj. Men det blåser skikkelig. Og i perioder er det det jeg vil beskrive som monsunregn her. Det bøtter ned noe helt infernalsk. Håper du hører meg ...

– Det går. Men jeg merker at blåser skikkelig, ja. Har du fått kjørt noe, enda?

– Absolutt. Det er blitt noen timer i iX2. Men jeg må skuffe deg. For det er sperrefrist på kjøreinntrykk fram til 28. februar. Så det får jeg ikke sagt noe om, dessverre. I den grad jeg kan si noe om bilen, så er det at den ser bra ut. Jeg liker coupe-designet. Og interiøret er klassisk BMW-innbydende. Høy kvalitetsfølelse. Dessuten er den 5,4 centimeter lenger enn iX1 – noe som kommer bagasjerommet til gode. Det er på 525 liter.

NYHET: iX2 presenteres for internasjonal presse akkurat nå.

Selger som aldri før

– Hmm. OK. Vi får bare la kjøreegenskapene til iX2 ligge, inntil videre. Har du noe annet å fortelle om fra turen, da?

– Ja, vi har snakket med flere her nede om ståa i BMW generelt. Og det er ganske interessant. De har jo nettopp lagt bak seg et rekordår med tanke på salg. Over 2,25 millioner solgte biler! Dermed er de foran både Audi og Mercedes – og dette er det høyeste antallet i BMWs historie. I Norge har det jo vært litt roligere det siste året – men BMW selger altså biler som aldri før. Ikke minst i Kina, som er et viktig marked.

– iX2 er faktisk et ganske godt eksempel på hva som er noe av suksessfaktoren. De lager nemlig biler i alle mulige nisjer og segmenter. Modellutvalget er enormt. X1 og X2 er jo samme plattform og ganske like. Men BMW vet at noen av kundene vil ha det litt mer sporty enn en vanlig SUV – så da byr de på X2. Eller iX2 i Norge, hvor man i utgangspunktet bare tar inn el-varianten.

GODE TALL: 2023 var et rekordår for BMW.

Ny generasjon elbiler

I fjor var én av seks BMWer som ble solgt i verden elektrisk. I 2030 forventer man at elbilandelen skal være på 50 prosent.

Sentralt i satsningen på elektrifisering blir den nye generasjonen av elbiler – som BMW kaller Neue Klasse.

De viste i høst konseptbilen som skal være et frampek på hva vi har i vente på blant annet design.

– Planen er å ta det hele et steg videre. De har jo ikke elbilene som går lengst eller lader raskest i dag. Så får vi se hva denne nye generasjonen vil innebære.

Ikke bare elbil

– BMW holder på praksisen sin med å la flere av elbilene dele plattform med bilene som har andre drivlinjer. Jeg har snakket med en av den nye toppsjefene her nede, Jochen Goller. Og han er tydelig på at de ikke bare ser på elbiler. De vil fortsette med diesel, bensin, ladbare hybrider og ikke minst holde et våkent øye med hydrogen, også.

– Goller påpeker at det ikke er alle som er klare for elbil, enda. Og BMW vil tilby disse kjøperne et alternativ, også.

– Men du, nå vinkes vi inn i bilene igjen, her. Jeg får legge på.

– Kos deg i stormen. Heller vind enn iskulden her hjemme, i alle fall ...

Kjøreinntrykk fra iX2 – og elektriske Mini Countryman – kommer på Broom så snart sperrefristen er løftet.

IKKE BARE EL: X2 kommer til Norge som elbil - iX2 (t.v.). Men du får den også andre drivlinjer – blant annet toppmodellen M35i. Sistnevnte leveres blant annet i matt grønn- eller blå lakk.

Video: BMW har nettopp avduket den elektriske stasjonsvogna i5 Touring: