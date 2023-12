POPULÆRT: Lamborghini er et populært bilmerke - også i Norge. I 2023 ligger alt til rette for både rekordsalg og tidenes beste resultat. Så mange ønsker å kjøpe bil, at det er opptil tre års ventetid for levering av det nye flaggskipet, Revuelto. Bildet er fra en Drive Out med kunder av Lamborghini Oslo.