Tilbake i 2020 klarte Audi e-tron noe helt unikt i Norge: Bilen som med litt utstyr gjerne kostet 750.000-800.000 kroner, ble den mest solgte nybilen her til lands. Aldri før hadde en så dyr bil solgt i så mange eksemplarer. Dette var også helt unikt på verdensbasis.

Audi var tidlig ute med elektrisk SUV og interessen fra norske kjøpere var enorm.

Spoler vi tre år frem i tid, har e-tron fått en rekke konkurrenter. Det har gått hardt ut over posisjonen som nybil. Men også på bruktmarkedet har Audien fått det langt tøffere, særlig det siste året.

Tar 55 dager

Her er det nå nesten 1.100 biler til salgs, i tillegg kommer drøyt 200 av e-tron Sportback. Det er virkelig et betydelig antall. Og det er tydelig at de som nå selger en e-tron må belage seg på at det kanskje ikke er gjort i en fei.

Nye tall fra Finn.no viser nemlig at det i gjennomsnitt tar hele 55 dager å selge en brukt e-tron. Altså nesten to måneder.

Til sammenligning er gjennomsnittstiden for alle brukte biler 36 dager. Gjenomsnittet for alle elbiler ligger for øvrig på 45 dager.

TREGERE: I fjor var elbilene de mest lettsolgte på bruktmarkedet. Nå går det raskere å selge biler med bensin- eller dieselmotor.

Ukurant bil?

Hva betyr dette for de som skal selge en Audi e-tron? Først og fremst at de må være forberedt på at dette vil ta tid. En utfordring her er at mange biler er nær identiske, med samme utstyr. De som har en bil som ikke skiller seg veldig fra mengden, må være forberedt på å legge seg lavt i pris.

Det samme gjelder i enda større grad de som har en bil som kan bli oppfattet som litt ukurant. Enten det gjelder farge, utstyrsnivå eller høy kilometerstand. De som er interessert i en brukt e-tron har veldig mye å velge mellom. Dermed trenger de heller ikke kjøpe den første og beste som dukker opp.

DRØMMEBIL: For mange norske kunder var Audi e-tron den ultimate familiebilen da den kom på markedet. Det høye salget merkes nå godt på bruktmarkedet, det er mye å velge mellom.

Fra 319.000 kroner

En kjapp sjekk av det som ligger ute av biler, viser at prisen på rimeligste e-tron kryper ned mot 300.000 kroner. Billigste eksemplar akkurat nå, er en 2020-modell priset til 319.000 kroner. Da snakker vi e-tron 50 som har den minste batteripakken, og kjørelengde på voksne 178.300 kilometer. Og ganske spesielt: Den har gått som taxi. Det må ha betydd mange ladestopp...

Går vi opp til 339.000 kroner, kan du få en e-tron 50 med 103.000 kilometer på telleverket, også det en 2020-modell.

Mer kurant: For opp mot 400.000 kroner kan du få e-tron 55 som har gått rundt/under 100.000 kilometer. Også her er det veldig mye å velge mellom, sannsynligvis også muligheter for å presse pris, særlig hvis du kjøper fra privatperson.

