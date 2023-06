2023 har så langt vist seg å være et krevende år for de som vil kvitte seg med bilen. Høyere renter, inflasjon og strømpriser har bidratt til at mange kjøpere går fra nybilkontraktene sine, bruktmarkedet har stagnert og nybilsalget sunket etter rekordåret 2022.

Med det som bakteppe, skulle en kanskje tro at det ikke er ideelt å starte en egen «bruktbilsalg-skole». Eller kanskje er det nettopp akkurat god timing det er? Responsen Bilflipp Akademiet opplever, kan tyde på det siste.

– Tanken er at bilsalg skal være en inntektskilde for, og ikke en utgift, forteller en av gründerne, Andreas Arnhoff.

Bilflipp er en digital selgerskole – med fokus på bruktbiler.

– Vi startet i juli 2022. Siden den tid har over 700 deltakere gått gjennom akademiet vårt. Vi har flere varianter man kan velge mellom – avhengig av hvor mye tid og innsats man ønsker å legge i det, sier Arnhoff.

Prisene for kursene til Bilflipp starter på knappe 10.000 kroner. Mens det mest omfattende koster 50.000 kroner.

Den mest populære pakken gir deltakerne mentorer for personlig oppfølging i ett år – og tilgang til et nettverk med alle de andre deltakerne i et eget fagforum.

– Her har vi ukentlig videoppfølgning – men det er også invitasjoner til samlinger med faglig og sosialt innhold, forteller Arnhoff.

EKSPERT: Andreas Arnhoff er en av gründerne bak Bilflipp Akademiet.

Ønsker bedre økonomi

– Deltakerne sier til oss at de har tre ulike motivasjoner for å delta: Noen jobber for å bli profesjonelle bilselgere, enten ved å få jobb i en bilforretning eller starte egen bilbutikk. Noen ønsker seg en ekstrainntekt, mens andre rett og slett er vanlige privatpersoner som vil ha bedre økonomi i eget bilhold.

Responsen har vært så god, at planen nå er å etablere et lignende tilbud i flere andre land.

– Vi er allerede godt i gang i Sverige, hvor vi startet for fullt i januar 2023. Der er det også stor interesse for e-læring. Planen er at vi skal etablere oss i flere andre land, også.

SAMLINGER: I tillegg til nettstudiet og mentorordningen, er det også treff der deltakerne møtes, blant annet med isbanekjøring.

Tre grunnleggende råd

Vi ber Arnhoff lette litt på sløret, og fortelle oss hva som er det viktigste for å gjøre et godt bilsalg. Da kommer han med tre grunnleggende råd:

1. Alt avhenger av et godt innkjøp. Det gjelder å finne sin nisje, og lære denne grundig. Det er vanskelig å være god på alt.

2. Foredle bilen. Nå man har funnet en bil, kan det være smart å investere litt tid og eventuelt penger i den. Sjekk hva som kan være med å øke verdien mer enn innsatsen

3. Vær åpen for innbytte: Mange blir kontaktet av kjøpere som ønsker å bytte bil - og er skeptiske til det. Men her ligger det faktisk en unik mulighet for økt fortjeneste.

Arnhoff har med seg flere kjente navn som bidrar. Blant andre Mikkel Christensen - også kjent som Broiler. I tillegg Andreas Mikkelsen, Carl Eliassen og Andreas Vainio.

På hjemmesiden er det flere navngitte deltakere som forteller om sine erfaringer. Blant annet én som har startet sitt eget bruktbilforhandler - som nå har ti ansatte.

Men det har også vært kunder som ikke har vært så fornøyde. Dagbladet omtalte noen av disse tidligere i vinter. Det handlet om at de ikke følte at innholdet i programmet ikke var bra nok.

– Vi har tatt deres tilbakemeldinger til etterretning og jobber hele tiden med å forbedre oss, sier Arnhoff.

