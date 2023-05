Hongqi kjenner vi godt til i Norge, allerede. De selger nemlig en av markedets mest utagerende, elektriske SUVer – E-HS9.

Den hadde imponerende gode salgstall en stund – selv om kurven har flatet kraftig ut i 2023.

Derfor kan det være gode nyheter for den norske importøren at bilmerket har planene klare for flere nye modeller.

Blant annet skal de om ikke lenge lansere sin første elektriske sedan. Den blir dessuten første modell ut i et eget undermerke – som skal hete Hongqi New Energy.

Nykommeren skal ifølge informasjonen som er lekket på Shanghai Auto Show, by på rekkevidde på 800-1.000 kilometer.

Se video av nykommeren øverst i denne artikkelen.

Batteribytte

Rekkevidden er dessuten ikke den eneste viktige nyheten denne bilen har å by på. Den vil nemlig også være klargjort for batteribytte. Fordelen med dette er at du kan gå fra tomt til fullt batteri på noen få minutter. Et system Nio allerede har god erfaring med.

Navnet er foreløpig E001 – og den kommer i to varianter. Her kan du velge mellom bakhjulsdrift eller 4x4.

Noe sinke i trafikken skal det heller ikke være snakk om. 0-100 km/t serveres på rundt 3 sekunder.

GRØNN: Hongqi er veldig opptatt av å vise at den nye sedanen deres er grønn. På alle måter ...

Millionbil med kjemperabatt



Kommer til Europa

Planen er at E001 skal lanseres i andre halvdel av 2023. Det er ikke så lenge til.

Allerede under bilutstillingen i Shanghai ble det åpnet for bestillinger.

Når og om den kommer til Norge har vi ikke fått informasjon om, enda. Men på messen fikk vi vite at den skal til Europa.

I fjor ble det registrert 2.086 eksemplarer på norske skilter. Med det tok Hongqi 20. plassen blant de mest solgte merkene i Norge. Det er en imponerende prestasjon for et nytt merke som så langt bare har én modell.

Her startet Hongqi-lanseringen i Norge



Ny toppmodell

Nå lanserer de også en ny toppmodell kalt Hongqi E-HS9 Exclusive+ – med lengre rekkevidde.

Bilen kommer med seks seter, passasjerene på andre seterad sitter i to kapteinsstoler med klasseledende beinplass.

Et nytt og digert batteri er på plass i bunnen av bilen. Dette er på 120 kWt brutto og skal gi opptil 515 kilometer rekkevidde. Det er en viktig forbedring. Dagens rekkevidde er oppgitt til mellom 396 og 465 kilometer.

Her kan du lese mer om den nye Hongqi-modellen

Video: Her får vi se Hongqi sin nye elbil på bilmessen i Kina: