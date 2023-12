I en tid der nesten alt av nybiler som selges i Norge er elektriske, er det interessant å merke seg at noen satser i et helt annet marked. Porschen du ser bilder av her, kan tilsynelatende se ut som en gammel klassiker. Men det er ikke helt sant.

Dette er nemlig Porsche ST 964 Retro. Karosseriet er hentet fra en 1971-modell og motoren fra en 964 fra 1990-tallet. Men i praksis er hele bilen flunkende ny. For første gang skal disse selges til norske kunder.

– Internasjonalt er det stort marked for såkalte backdate-biler. Det er lange ventelister. Singer er kanskje de som er best kjent for å drive med modernisering av gamle 911-er. Men også Porsche Classic Center Son bygger sine egne retro-modeller. Sooner. Alle disse er solgt – og noen av dem har gått utlandet, forteller salgssjef- og event-ansvarlig for den norske importøren, Mocom, Ingar Solli Bråthen.

Se video av bilen øverst i artikkelen. Der får du også se mer av interiøret.

Porsche 911 Turbo S: Slik er superbilen i hverdagen



Backdating

Backdating er blitt et begrep flere og flere kjenner til. Det handler om å kombinere klassisk design, med moderne tekonlogi og ytelser. Noen vil hevde at dette er å slå sammen det beste fra to verdener.

Når man ser ST 964 Retro, er det ikke vanskelig å skjønne akkurat den holdningen.

Det er tyske PS Automobile som står bak. De har jobbet med historiske Porscher i over 20 år.

Nå skal Mocom i Drammen formidle disse bilene til kunder i Norge. Styreformann i selskapet er Jan Erik Hansen, mens Ingar Solli Bråthens sønn, Per Gustav, har ansvar for det tekniske og service.

Sistnevnte har selv vært hos fabrikken for lære mer om både prosessen og vedlikehold av bilene.

Dette har de aldri gjort før



KLASSISK: En Porsche fra 1970-tallet, med motor fra 90-tallet og alt moderne utstyr. Det er en god kombinasjon. Men det koster ...

Tas nå til Norge

ST 964 Retro tilbys med to motoralternativer – begge luftavkjølt: Enten en 3,6 liter på 290 hestekrefter – eller en oppgradert 3,8 liter på 320 hestekrefter.

Alle detaljer i chassis, eksos og interiør blir gått over. Vekten er kun rundt 1.200 kilo, som bidrar til ytelsene blir hvassere.

Det byttes selvsagt også gummipakninger, kromdekor, baklys, ryggelys og frontlykter.

All gammel lydisolering erstattes med ny, og skinnet i interiøret er av den mykeste og beste sorten.

Avduket: Ja, dette er ekstremt



Detaljer

De gamle speilene og dørhåndtakene fra 1971-modellen er med. Sportssetene har fått tidsriktig, rutete trekk, girkule og tepper har også utseendet fra 70-tallet.

Selv den nye og moderne Becker-radioen har 70-tallsdesign.

Den første bilen som kom til Norge, ble vist på Oslo Motor Show tidligere i høst. Broom var heldige nok til å få ta bilen på en liten runde.

Vi kan skrive under på at det er få biler som får fram smilet, som en backdatet Porsche 911 ...

Derfor blir det produsert 1.963 av denne

Dyrt

Hvis du har lest alt dette, vil det neppe overraske deg at herligheten koster penger. Ganske mye, også.

En ST 964 Retro koster over 4 millioner kroner. Testbilen vi fikk gleden av å ratte, med firehjulsdrift, alcantara i bagasjerommet, sportseksos, klimaanlegg, LED frontlys og ST-ratt med toppmarkering bikker fem millioner kroner.

Trøsten får være at siden dette klassifiseres som historisk kjøretøy, slipper man engangsavgifter. Det er jo noe ...

Hvis du bestiller, går det cirka åtte måneder fra du har satt opp bilen din, til du får den overlevert.

Video: Denne Porsche-klassikeren er både ny og gammel på én gang: