En bil mange nordmenn venter spent på nå er nye Volkswagen ID.7.

Den omtales som den elektriske arvtakeren etter Passat – og er en av bilprodusentens viktigste nylanseringer på lang tid.

Kun tre uker siden den internasjonale prøvekjøringen av Volkswagen ID.7 i Frankrike, har nå de første eksemplarene av bilen dukket opp i Norge.

Svært få har fått norske skilter så langt, men i helgen dukket en av dem opp – i ladekø utenfor Kiwi på Sjusjøen.

Før jul

– De første bilene kom til havnen i Oslo for en drøy uke siden. Dette er vår egen internbil, som er blant de første som ruller på norske veier. Akkurat denne bilen blir straks tilgjengelig for norske journalister. Det gleder vi oss til, forteller Øyvind Rognlien Skovli, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Harald A. Møller.

– Når får de første kundene bil?

– Vi planlegger å starte kundeleveringer i midten av desember. De første kundene får dermed bil i god tid før jul, sier Rognlien Skovli.

Broom får opplyst at det nå har kommet drøyt 100 ID.7 til Norge. Disse er nå på vei til forhandlere rundt om i landet.

Så langt er det registrert 26 eksemplarer på norske skilter, ifølge Elbilstatistikk.no.

Billigbilene som selges raskest

KUN ELEKTRISK: Fra nyttår skal Volkswagen utelukkende selge fullelektriske personbiler i Norge. ID.7 blir en viktig modell fremover.

700 kilometer

I første omgang kommer ID.7 med bakhjulsdrift, en ny og energieffektiv motor på 286 hestekrefter og en batteripakke på 77 kWt netto.

Det skal være nok til en rekkevidde på 618 kilometer. Senere kommer den med både firehjulsdrift og større batteripakke som skal gi rekkevidde på over 700 kilometer.

Lanseringsversjonen kommer samtidig til en ganske så familievennlig pris.

I forbindelse med feiringen av Volkswagens 75 år i Norge, får du bilen til kampanjepris resten av 2023 – 549.900 kroner. Og da med en ganske fyldig utstyrspakke. Normalt vil prisen ligge på like over 600.000 kroner med dette utstyret.

Les vårt første test av ID.7 her

Dette er vårt førsteinntrykk av nykommeren: