Se hva som akkurat har kommet til Norge

Det vakte stor oppsikt da den norske Ford-importøren tidligere i år avslørte at de startet salget av den digre, elektriske pickupen F-150 Lightning.

Det har vært enorm interesse for bilen her til lands helt siden den ble vist første gang. Men det ble snart klart at Ford ikke hadde noen planer om å selge bilen i Norge.

Responsen hjemme i USA var så stor at det umiddelbart ble lange ventelister der. Dermed var det ikke aktuelt å eksportere pickupen.

Den norske importøren ga seg imidlertid ikke og lykkes til slutt med å finne en løsning. Nå har aller første forsendelse av biler kommet til Drammen havn.

BESTSELGER: Ford F-150 Lightning er allerede verdens mest solgte elektriske pickup. Interessen har vært større enn det Ford våget å håpe på i utgangspunktet.

Stor kundegruppe

– Dette er biler vi i første omgang skal bruke selv. Men kundebiler kommer. Slik det ser ut nå vil de første norske kundene få bilene sine før jul, sier Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør i Ford Motor Norge.

– Hvordan har responsen på bilen vært?

– Det er svært mange som har henvendt seg til oss for å kjøpe F-150 Lightning. Det viser at denne bilen har en kundegruppe som strekker seg langt utenfor det vanlige pickupsegmentet. Spesielt den enorme plassen inni bilen til fem personer og svært god bagasjeplass – både foran og bak – gjør dette til en stor familiebil. Og i tillegg er den altså elektrisk, sier Sønsteby.

ATTRAKTIV: Ford melder om kjemperespons på sin elektriske pickup Ford F-150 Lightning fra norske kunder. Nyheten om at den kommer til Norge ble kjent 20. april i år.

Rekkevidde

F-150 Lightning er hele 5,91 meter lang og har en såkalt Mega-Frunk under panseret foran, som rommer 400 liter.

Først ut i Norge er Lariat Launch Edition med 452 hestekrefter – denne gjør unna 0 - 100 km/t på under 5 sekunder.

Standard Range-batteriet i bilen er på 98 kWt netto, dette kan under ideelle forhold lades fra 15-80 prosent på 39 minutter, med en 150 kW hurtiglader. Rekkevidden målt etter den amerikanske EPA-målemetoden er tilsvarende 386 kilometer. WLTP-rekkevidde. Etter det Broom erfarer, er ikke offisielt WLTP-tall klart ennå.

INNVENDIG: Interiøret har ikke uventet et ganske røft preg, samtidig som det er utstyr og komfort her vi ikke så på pickuper for bare noen år tilbake.

Startpris: Nesten 1,2 millioner

Da salget startet gikk importøren ut med veiledende pris på 1.183000 kroner.

– De som bestiller nå – når kan de forvente å få bil?

– Vi jobber kontinuerlig med å dekke etterspørselen på det norske markedet og vil levere ut biler så fort det lar seg gjøre, avslutter Anne Sønsteby i Ford.

