Dårlig lastsikring er en gjenganger for kontrollørene til Statens vegvesen. Og noen ganger er ikke lasten sikret i det hele tatt.

Ett eksempel på det fikk vi da det nylig var kontroll på Hylkje kontrollplass, utenfor Bergen. En av dem som ble stoppet her og fikk bruksforbud var eieren av en bil som hadde vært og handlet materialer.

De var hverken på tilhenger eller på taket: Nei, plankehaugen lå inne i bilen, kun «sikret» med tape rundt materialene.

Bruke sunn fornuft

– Ofte stopper vi kjøretøy med byggevarer som ligger helt frem i frontruten, uten noen form for sikring. Her er ofte sikt til høyre ut frontrute samt sikt i speil høyre side fraværende. Vi gir da bruksforbud til last er sikret og sikt ut er tilfredsstillende, sier Steinar Atle Våmartveit i Statens vegvesen.

Han legger til:

– Store gjenstander bør plasseres i bagasjerommet eller sikres med sikringsmateriell som stropper eller nett, slik at det ikke kan forskyve seg. Vi oppfordrer alle til å bruke sunn fornuft når det fraktes gods inne i en personbil.

– For dårlig sikret ble dommen her, materialer på taket må festes svært godt slik at noe ikke kan falle av. Foto: Statens vegvesen

Skal være sikret

Paragraf 3-2 i forskrift om bruk av kjøretøy er gjeldende for sikring av gods og den sier følgende:

1. Gods skal være plassert slik at føreren har tilstrekkelig utsyn og ikke hindres i å manøvrere forsvarlig. Verken påbudt lys eller kjennemerker må være tildekket.

2. Godsets vekt skal være mest mulig jevnt fordelt på hjul på samme aksel og hensiktsmessig fordelt mellom akslene. Minst 20 % av kjøretøyets aktuelle totalvekt skal hvile på styrende hjul.

3. Gods skal være sikret slik at det ikke utgjør en trussel for helse, eiendom eller miljøet. Sikringen skal hindre at godset verken kan

A: Virke forstyrrende på sikker kjøring

B: Falle av kjøretøyet eller slepe på vegen,

C: Virke forstyrrende for andre trafikanter, eller

D: Ryke, støve, fremkalle unødig støy eller på annen måte være til sjenanse for omgivelsene.

