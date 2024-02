Nå er det høysesong for vintertest av biler. En rekke av verdens bilprodusenter jobber på spreng nord i Sverige. Her har mange av dem egne testanlegg. Som regel får de jobbe i ro og fred på islagte innsjøer.

Men noen må også utenfor anleggene av og til. Eva Kristine Jentoft fra Bodø kom over et følge fra Audi da hun var på tur over grensa. Hun filmet videoen over, på det lille stedet Jäckvik

– Det var en hel gjeng med tyske sjåfører, jeg regner med at de har tilhold på testbanen utenfor Arjeplog. Det sto til sammen åtte-ti biler der, alle elbiler, forteller Eva Kristine som legger til at det ikke var noe problem å filme dem idet hun kjørte forbi, men at sjåførene kommenterte det som skjedde.

NUMMER TRE: Nye Q6 e-tron går inn mellom Q4 og Q8 i Audis elektriske modellprogram.

Velvoksen SUV

Etter alt å dømme er det A6 e-tron og Q6 e-tron hun her har kommet over. Det er to viktige modeller i det som skal bli en ny bølge av elbiler fra Audi.

Som navnet tilsier er A6 e-tron den helelektriske utgaven av Audis velkjente familiebil. A6 har i flere generasjoner hatt en svært sterk posisjon i sitt segment, det er derfor ikke overraskende at Audi også får på plass en helelektrisk utgave.

Q6 e-tron er en SUV som størrelsesmessig plasserer seg mellom dagens Q8 e-tron og Q4 e-tron. Bilen er nesten 4,90 meter lang, her er vi altså i familiebilklassen.

I NORGE: Audi har allerede vist A6 e-tron i konseptutgave i Norge, det er ventet at produksjonsklar bil ikke avviker veldig mye fra denne.

Lader svært raskt

De to modellene bygges på den nye PPE-elbilplattformen, som Audi har utviklet sammen med Porsche.

Vi vet at Q6 e-tron blir tilgjengelig med en batteripakke på inntil 93 kWt netto, som skal gi den en rekkevidde på rundt 60 mil – omtrent som man bør forvente i denne klassen nå.

Bilen vil også få helt nye motorer med ytelser på inntil 510 hestekrefter, og topputgaven vil gjøre sprinten fra 0-100 km/t på 4,5 sekunder. Nytt er også støtte for 800-volts ladesystem. Det skal sørge for langt raskere lading enn på dagens Q4 og Q8 e-tron. Ladeeffekten er oppgitt til 270 kW.

Se videoen av testbilene langt nord i Sverige under: