Kamuflerte testbiler kan dukke opp mange steder i Norge. Mye av testingen gjøres langt nord i landet vårt. Men den godt kamuflerte bilen Erling Lervåg (62) fra Haugesund forleden oppdaget, var et helt annet sted enn det.

– Jeg bodde på Thon Partner Hotel Parken midt i Kristiansand og hadde kvelden før satt bilen min ned i garasjen. Ved utsjekk neste dag, sto den på lading på reservert parkering for hotellet, forteller Erling.

Han var ikke sen om å sikre seg bilder.

Godt skjult

– Den sto midt blant alle andre biler, så den var ikke skjult på noen som helst måte. Jeg lurte på hva dette kunne være, men så ingen emblemer eller lignende, hverken i front, bak eller på felger. Heller ikke da jeg kikket inn, så jeg noe som kunne indikere hva dette var, sier Erling.

Her er det altså gjort en god jobb med å skjule hva som egentlig befinner seg under kamuflasjen. Men våkne Broom-lesere har nok sett det allerede. Vi har nemlig hatt spionbilder av denne bilen tidligere også: Dette er den elektriske crossoveren X fra det relativt nystartede bilmerket Zeekr.

SVENSK: Her står testbilen på lading, sammen med andre biler i hotellgarasjen. Legg merke til de svenske skiltene, de er ikke tilfeldige...Foto: Privat

Deler mye med Volvo

At bilen står på svenske skilter er et ganske stort hint. Zeekr er nemlig eid av kinesiske Geely og er et søstermerke til både Volvo og Polestar. De har også et utviklingssenter i Gøteborg.

Zeekr X er også spesielt interessant fordi den langt på vei er samme bil som kommende EX30 fra Volvo. Men Zeekr er strukket en god del i lengden, den måler 4,43 meter fra støtfanger til støtfanger. Dermed er vi innenfor det som kan betegnes som familiebilstørrelse.

TIL NORGE: Slik ser Zeekr X ut, helt uten kamuflasje. De aller første eksemplarene av bilen skal nå være på vei til Norge.

Snart i Norge

X kommer med drift på bakhjulene og 4x4. Batteripakken på modellene som kommer til Europa er på 69 kWt. Det gir en offisiell rekkevidde på 425 kilometer for utgaven med 4x4, 445 hvis du velger bakhjulstrekk.

At bilen nå er i Norge er ikke tilfeldig. Det har en tid vært kjent at Zeekr skal lanseres i vårt marked. Det siste vi har hørt er at dette vil skje tidlig i 2024.

Det er ventet at de starter med showroom i Oslo, og så vil utvide til noen flere byer. På service og reparasjoner skal Zeekr bruke en ekstern partner, her er det nok ikke helt utenkelig at Volvos nettverk kan komme inn.

TESTER: Erling sikret seg også dette interiørbildet, Her er det tydelig at noen er på jobb! Foto: Privat

Ute på cabriolet-tur

At Erling var rask med å sikre seg bilder da han oppdaget bilen, er ikke tilfeldig.

– Jeg er vel en del over gjennomsnittet interessert i bil og prøver å følge med på det som skjer. Spesielt Broom følger jeg ekstra med på! Har alltid vært interessert i bil, helt fra min første i 1978, en VW K70 LS. Deretter har det blitt noen biler, men det er BMW som alltid har vært favoritten. I dag har vi en 2021 BMW X1 Hybrid som hovedbil og så koser vi oss med en 1-serie cabriolet (E-88) 2010-modell. Det var den jeg var på en liten tur med nå, blant annet innom Danmark for å lufte både meg og bilen. Bilen trenger å få litt turtall av og til, fastslår Erling.

