Se hva de har gjort med biltaket

Mange nye biler kan leveres med det vi kaller panorama-soltak, altså der mesteparten av taket består av glass.

Slike tak har flere fordeler. For det første sørger de for svært godt lysinnslipp, så det blir lyst og trivelig i kupeen. Dessuten sørger de for ekstra takhøyde, noe særlig voksne i baksetet vil sette pris på.

De ekstra centimeterne i toppen og lyset gjør i tillegg at kupéen gjerne oppleves som mer luftig og større enn den egentlig er.

En av de største ulempene kan være direkte sollys. Det kan sørge for at kupeen blir varmere enn den behøver, og dessuten kan det skarpe lyset bli sjenerende for føreren.

Mange biler har en solgardin som man kan trekke for ved behov, mens andre har laget mer sofistikerte løsninger. Løsningen Lexus har valgt i bilnyheten RZ 450e er definitivt blant dem.

