Se hva Arve oppdaget utenfor hotellet

Vintertester er viktige før nye bilmodeller kan sendes ut på markedet. Og nå nærmer det seg høysesong for disse.

En rekke bilprodusenter gjør testene langt nord i Sverige og Finland. Her er det stabile vintre, samtidig som de i stor grad får jobbe i fred.

Ikke rent sjelden dukker det også opp bilder av biler som er ute på test. Som de Arve Greiner Green (43) fra Kirkenes nylig sikret seg:

Alene på parkeringsplassen

– Vi var på helgetur i Saariselkä, nord i Finland sammen med familien. Et fint sted tre og en halv time å kjøre fra Kirkenes. Søndag morgen da vi skulle kjøre hjem, sto denne bilen utenfor hotellet vårt. Jeg så den spesielle kamufleringen og var spent på hvilken ny modell dette var. Datteren min og jeg var alene på parkeringen og fikk tatt disse bildene i fred, forteller Arve.

Som du ser på bildene: Her var det kaldt! Nærmere bestemt 21 minus. Den store BMW SUV-en var godt nediset.

Bård tok bilder, da fikk testbilen det travelt

KALDT: BMW-en var godt nediset etter å ha stått parkert i mange minusgrader nord i Finland. Foto: Privat.

Gul tape

– Ut fra grillen ser det kanskje ut en ny BMW X5. På siden sto det «hybrid test» og i tillegg sto bartrykket på en gul tape over skjermen på dekkene. Tydeligvis på testtur, sier Arve.

Men er det virkelig en X5?

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er en av dem som følger BMWs modeller tettest. Her er hans teori:

– Nei, dette er ingen X5, men i stedet toppmodellen blant SUV-ene til BMW: XM.

Ole fant en helt spesiell BMW stående i garasjekjelleren



– Litt rart

XM kommer i to varianter. Begge er ekstremt potente: XM har 653 hestekrefter, mens XM Label Red byr på hele 748 hestekrefter.

– Det er ladbare hybrider, begge to, med rekkevidde på henholdsvis 87 og 81 kilometer. Designet er noe av det mest utagerende BMW har å by på akkurat nå. XM tror jeg ingen er likegyldige til. BMW kan dette med å skape debatt med utseendet på bilene sine. Men egentlig er det litt rart at denne bilen kjører rundt med kamuflasje, fortsatt. Både XM og XM Label Red er lansert for lengst. Meg bekjent er det heller ingen ny spesialutgave av denne modellen på vei, sier Vegard.

Brukt BMW X5: Her kan barnetryden ryke i mange år framover



HYBRID: Ingen tvil: Dette er en hybridbil som er ute på test. Foto: Privat.

Dyrt

XM selges i Norge, og det ruller noen eksemplarer på veiene våre allerede. Prisene er ikke for hvem som helst. De starter på 2,2 millioner kroner.

– Det vil neppe bli mange av disse i Norge. Men fra nyttår risikerer den jo et ganske heftig avgiftsøkning, så kanskje noen vil sikre seg et eksemplar før 1. januar, fortsetter Broom-Vegard.

– Jeg har ikke kjørt den, ennå. Men jeg har gitt BMW Norge et tydelig hint om at vi er klare, så snart det lar seg gjøre!

Ikke så lett med elbil

Tilbake til fotograf Arve. Han forteller at han har en stor interesse for elbiler:

– Jeg ble litt skuffet over at dette ikke var ren elbil. Samtidig skjønner jeg at det ikke er lett med elbil når det er mer enn 20 minus og med de avstandene vi har i nord. Vi valgte selv å kjøre fossilbil denne helgen, det var litt for langt fra nærmeste ladestasjon som er 200 kilometer fra Kirkenes. I tillegg fikk vi plass til alle skiene og hadde god forbrenningsvarme i kupeen, avslutter Arve.

