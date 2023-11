Den hadde verdenspremiere i Milano 7. juni i år. Tidligere i høst fikk vi i Broom kjøre den for første gang. Og nå er de aller første eksemplarene av Volvo EX30 allerede i Norge.

Seks testbil-utgaver av Volvos minste SUV ble hentet på Drammen havn av Rita Kristin Broch, administrerende direktør i Volvo Car Norway, og hennes team.

– Det er utrolig spennende at de første EX30-bilene endelig er på norsk jord. EX30 har fått en varm mottakelse både her hjemme og i utlandet, og vi både tror og håper at den kommer til å bli et vanlig syn på norske veier i årene fremover, sier Broch.

UT PÅ TUR: Volvo EX30 produseres i Kina, her står første lading biler klare til å sendes fra Shanghai med båt.

Slår flere rekorder

– Nå skal disse testbilene kjøres av det norske teamet noen uker, før de første kundebilene kommer til Norge i januar. Vi ser virkelig frem til at kundene snart skal få oppleve bilen, sier Broch, i en pressemelding.

EX30 er selskapets minste SUV noensinne, samtidig som den slår flere rekorder. Den har det laveste karbonavtrykket fra en Volvo noensinne, og med 0-100 på 3,6 sekunder er den også den med raskest akselerasjon.

Slik presser de prisen på EX30

VELKOMMEN: Volvo-sjef Rita Kristin Broch var blant dem som tok imot nye EX30 på Drammen havn.

Kundebiler kommer snart

Den lille SUV-en har allerede høstet lovord fra flere kanter, og denne uken ble det offentligjort at bilen er finalist i den europeiske kåringen Car of the Year.

De første EX30-eksemplarene skal altsi ikke til kunder, men skal brukes til intern testing i Volvo-systemet. De første kundebilene er rett rundt hjørnet, og det norske Volvo-kontoret sikter mot å starte utlevering til de første kundene i løpet av januar.

Volvo EX30 har en startpris på 321.900 kroner. Dersom man bestiller bilen nå, har den estimert levering i andre kvartal 2024.

Les den første testen: Så bra er Volvos nye elbil

Se første video av EX30 under: