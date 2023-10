McLaren slapp en liten bombe i bilverdenen tilbake i 1992. Da lanserte de superbilen F1, som raskt fikk massiv oppmerksomhet verden over.

Heftig design, midtstilt førersete og en ekstrem motor, hentet fra BMW, er bare noen av høydepunktene.

Og ikke bare det: Tilbake i 1988 satte den rekord – som verdens raskeste produksjonsbil. 386 km/t ble fasit. Den rekorden varte frem til 2005, da Koenigsegg overtok tronen.

Solgt for over 200 millioner

I sin tid erklærte også bilmagasinet Autocar at McLaren F1 var «den beste kjøremaskinen som er bygd for offentlige veier», og at den ville bli husket som «den største bilbragden noen gang».

TRE SETER: Førersetet er sentrent i midten, passasjerene sitter på hver sin side.

Totalt er det kun produsert 106 eksemplarer, men bare 64 av dem er gateversjonen som kan kjøres lovlig på veien.

I dag har bilen for lengst blitt et ikon og ikke minst samlerobjekt.

For et par år tilbake ble det solgt en McLaren F1 på auksjon for 20,46 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 224 millioner kroner med dagens kurs.

KJENTE EIERE: Både Elon Musk og skuespiller Rowan Atkinson er blant mange kjente som har eid en McLaren F1.

Til Norge

Motoren i superbilen er en V12-er hentet fra BMW. Den leverer 627 hestekrefter og 650 Nm.

Vi snakker dessuten 6-trinns manuell girkasse og NULL elektroniske hjelpemidler.

Vekten er ikke mer enn 1.138 kg. Det sier litt om hvilket potensiale som bor her. 0-300 km/t er i mål på 20,3 sekunder.

Nå er den ekstreme bilen faktisk straks på vei til Norge. For første gang skal den nemlig vises på årets Oslo Motor Show, siste helgen i oktober.

Versjonen som kommer til Norge er i tillegg gateutgaven – som det kun finnes 64 eksemplarer av i verden.

STEINDYR: Prisene varierer, men for bare to år siden ble ett eksemplar solgt for over 20 millioner dollar.

