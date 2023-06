Satte 23 (!) verdensrekorder på én dag

Da han gikk på skolen vant Mate Rimac fra Kroatia lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser for elektronikk og innnovasjon.

Senere endte han opp med å bli tech-gründer – og har blant annet sitt eget elbilmerke: Rimac.

De siste årene har han satt seg selv og bilmerket på kartet ved å sette en rekke fartsrekorder. Men aldri før har han gjort det så ettertrykkelig som nå. 23 rekorder på én dag. Kanskje er det også rekord i antall verdensrekorder på en dag?

0-100 km/t

Bilen som sto for bragden er den elektriske superbilen Nevera – som ble sendt til testbanen ATP Papenburg, i Tyskland.

Her er det 1.914 hestekrefter og et dreiemoment på 2.339 Nm. Disse tallene er nesten litt vanskelig å sette i perspektiv.

Men at de gir ekstreme ytelser er det altså ingen tvil om.

Vi starter like godt med klassikeren 0-100 km/t. Den øvelsen blir gjort på 1,81/1,82 sekunder (to ulike målinger).

Tesla-killer

Med andre ord er Nevera en god del raskere enn Tesla Model S Plaid. Så skal det også nevnes at Nevera er en ren superbil – mens Model S er en fullverdig familiebil ...

Men om Model S henger brukbart med fram til 100 km/t – så skjer det dramatiske ting, etterpå. Nevera klokker nemlig inn 200 km/t på bare 4,42 sekunder.

Det betyr samtidig at spurten fra 100 til 200 km/t tar halsbrekkende 2,6 sekunder.

Deretter fortsatte fartsfesten forbi 300 og videre opp til 400 km/t. 0-400 km/t ble gjort på 21,32 sekunder.

LUKSUS: Slik ser det ut bak rattet i Rimac Nevera.

Krystallsyke

Toppfarten er for øvrig 412 km/t. Innen den tid er tidligere nevnte familiebil for lengst forlatt i støvskyen bak ...

At ikke testsjåføren fikk kronisk krystallsyke av akselerasjonen er en prestasjon i seg selv. Men hvordan det var mulig å unngå etter den påfølgende nedbremsingen, er utenfor fatteevne.

For eksempel trenger Nevera kun 29 meter for å stoppe når den kjører i 100 km/t.

Rekkevidde

Så til det «alle» i Norge lurer på, når det er snakk om elbil: Hvor lang er rekkevidden og har den hengerfeste?

Vi starter like godt med det siste. Der er svaret et rungende nei.

Når det gjelder rekkevidde er altså den avhengig av kjøremønster. Og ikke i noen annen bil i verden er dette mer relevant enn akkurat her.

Oppgitt rekkevidde er 490 kilometer, takket være et 120 kWt-batteri – som for øvrig har støtte for opptil 500 kW lading (!).

Men vi kan jo kjapt nevne at 0-412 km/t krevde ni prosent av batteriet. Så rekkevidden er altså er relativ ...

