Satser videre på bensin og diesel – men ikke i Norge

Mercedes har lenge vært tydelig på at de satser tungt på elbil – og at modeller med bensin- og dieselmotorer skal fases ut.

Men nå snur de.

Toppsjef i Mercedes, Ola Källenius, sier nå at de vil fortsette å produsere biler med forbrenningsmotor, og er klare for å oppdatere teknologien til langt inn i neste tiår.

Elbil-optimismen har fått en aldri så liten knekk. Men påvirker Mercedes sin videre satsning på bensin- og dieselmotorer det norske markedet?

Vi har spurt importøren.

Bakgrunn: Satser videre på diesel og bensin

Elektriske alternativer

– I Norge domineres nybilsalget av elbiler, noe som også reflekteres i registreringstallene våre for 2023, der tilnærmet 90 prosent av registrerte Mercedes-Benz personbiler var elektriske. Vi forventer derfor ikke at modellutvalget i Norge påvirkes, ettersom vi allerede er godt tilpasset det norske markedet, sier André Jaskiewicz, informasjonssjef i Mercedes Norge.

ELEKTRISK SMIL: Informasjonssjef i Mercedes Norge, André Jaskiewicz, bekrefter at den nye strategien ikke påvirker modellutvalget i Norge. Her er det fremdeles elbiler som prioriteres.

Han legger til at Mercedes kommer til å fortsette utviklingen av banebrytende elektriske modeller, og at første modell ut på ny plattform vil være nye elektriske CLA.

– Allerede i begynnelsen av 2023 akselererte Mercedes-Benz Norge elektrifiseringen ved å fase ut en rekke modeller med forbrenningsmotor. Det året forsvant kompaktmodellene A- og B-Klasse, GLA, GLB og CLA, samt de større C- og E-Klasse. Med et elektrisk modellutvalg vi virkelig kan være stolte av er det naturlig at vi tilspisser modellutvalget, ettersom vi har et marked som gjør det mulig.

SLUTT: Etter flere tiår er det over og ut for E-Klasse i Norge. I alle fall via den norske importøren.

Bekrefter: Nye E-Klasse kommer ikke

Én av modellene som ikke lenger selges i Norge er altså legendariske E-Klasse.

Etter forrige ukes nyhet, om at Mercedes likevel skal satse på diesel og bensin flere år fremover, har flere spekulert i om nye bilen kommer til landet likevel.

FREMTIDEN: Dette er nye EQE SUV.

Dette avviser nå importøren.

– Vår erfaring viser at det norske markedet har en sterk preferanse for elektriske kjøretøy, noe som har resultert i at E-Klasse har blitt faset ut fra den norske modellporteføljen. Selv om nye E-Klasse vil utelates fra vår portefølje, er vi begeistret for å kunne tilby utmerkede elektriske alternativer, slik som EQE og EQE SUV, som begge tilbyr enestående komfort og moderne teknologi med Mercedes-Benz sin kjente luksuriøse opplevelse, sier Jaskiewicz.

