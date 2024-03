Engelske Morgan er virkelig noe helt for seg selv i bilverdenen. Her handler det om tidløse og sterke tradisjoner. Og biler som designmessig er rene tidsmaskiner. De ser ut som klassiske veteranbiler – selv om de er helt nye.

Morgan håndbygger bilene sine og har en merketro fanskare i en rekke land, inkludert Norge.

Nå blir det også nye tider for Morgan her til lands. Bransjenettstedet BilNytt.no melder nå at XPND Automotive er ny importør av merket til Norge.

Aktiv merkeklubb

De er fra før importør og forhandler for Bentley, Lamborghini, Aston Martin og Automobili Pininfarina i Norge. Nå får de altså et skikkelig nisjemerke med på laget.

Tidligere var det Knut Hallan med entusiastbutikken Roadster Square som representerte Morgan i Norge, så havnet de under samme tak som Jaguar, Land Rover og Aston Martin hos Insignia i Oslo. Morgan har også en aktiv merkeklubb her hjemme.

UNIKT: Morgan er noe helt for seg selv og bryr seg fint lite om trendene i bilbransjen. Det har også gitt dem en helt unik standing.

Solgt biler året rundt

Ifølge BilNytt.no ble det i fjor solgt fire nye Morgan-eksemplarer i Norge, i tillegg har det vært litt bruktimport.

– Etter at vi begynte med Bentley, har vi faktisk også solgt en del brukte Morgan – året rundt. Vi er fascinert og imponert over den dedikerte målgruppen bilmerket har, sier Christian Gottschalk som er daglig leder i XPND Automotive, til BilNytt.no.

TIDSMASKIN: Å sitte bak rattet i en Morgan er noe helt spesielt: Dette er som en tidsmaskin, med noen moderne elementer.

Over en million

I skrivende stund ligger det åtte Morgan-eksemplarer til salgs på Finn. Prisene starter på 250.000 kroner for en 1976-modell 4/4 med 58.000 kilometer på telleverket.

I andre enden av prisskalaen: En 2022-modell Plus 4 turbo til 1.150.000 kroner. Denne har gått bare 100 kilometer og selges hos Insignia som til nå har vært importør.

