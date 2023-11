Satser i Norge: Nå viser de spinnvill nyhet

Det kinesiske bilmerket HiPhi har etablert seg i Norge. I skrivende stund har de begynt å booke prøvekjøringer av de to modellene som er tilgjengelig her: Z og X.

Sistnevnte er en stor SUV – som kan sammelignes med Tesla Model X. Z er på sin side en sedan – som går i strupen på Tesla Model S.

Men der Tesla har et ganske nedtonet design – går HiPhi i motsatt retning. De kjører på med det som finnes av visuelle virkemiddel – og særlig Z er en bil ingen er likegyldige til ...

Nå har HiPhi akkurat dratt duken av en helt ny modell. Den har et enda mer utagerende design. Og her er det bare å holde seg fast – for denne har fraspark som en Formel 1-bil!



Ny luksusbil til Norge: Kan leveres med en gang

Ekstreme ytelser

HiPhi A er navnet – og den nye topputgaven har svimlende 1.305 hestekrefter.

Kombinert med firehjulsdrift, skal kraftpakken gi 0-100 km/t på rett over to sekunder – og en toppfart på nærmere 300 km/t.

Da er det få biler som holder følge både ut av lyskrysset – og nedover strekningene av Autobahn som har fri fart.

Her er en av årets heteste bilnyheter på plass i Norge



BRUTAL: HiPhi viser akkurat nå fram sin mest ekstreme bil - som bare heter A. Det er en elektrisk hyperbil – med over 1.300 hestekrefter.

Egenutviklet motor- og batteripakke

Bilen debuterer på Guangzhou Auto Show 17. november – og planen er å produsere et begrenset antall eksemplarer av A.

De første leveringene til kunder vil starte i første kvartal 2025.

HiPhi har selv utviklet både batteripakken og motorene – og forteller at motorene kan kjøres på full effekt i opptil 30 minutter. For en elbil er det oppsiktsvekkende.

I tillegg skal de kunne oppgraderes underveis, hvis 1.300 hestekrefter blir for lite ...

Du har neppe hørt om dem – men de har samme eier som Volvo



UVANLIG: Man får litt spesiell følelse av å sitte i baksetet, også. Legg blant annet merke til materialbruken i ryggen på forsetene.

Skuddsikker batteripakke

Hvor stor batteripakken er – og hva rekkevidden blir – er foreløpig ikke kjent.

Men vi får vite at undersiden av batteripakken er beskyttet av en skuddsikker plate. Og da mener vi skuddsikker, som i bokstavelig talt.

Vekt er heller ikke oppgitt, ennå. Men tung blir den. Derfor har HiPhi tatt i bruk alle virkemidlene i boka, for å hjelpe til med kjøreegenskapene: Styring også på bakaksel, 50/50 vektfordeling, dempere som motvirker krenging og justerbart understell.

INTERIØRET: Også på innsiden har HiPhi dratt det langt – med eksklusive materialer og høy tech-faktor.

Enda et nytt merke: Bekrefter showroom i Oslo



Roper om opperksomhet

Designet er altså rimelig utagerende allerede på en vanlig Z. Men HiPhi A tar det til neste nivå. Denne bilen roper om oppmerksomhet – og kommer til å å få det.

Det er karbondetaljer rundt omkring over alt, skjermbreddere foran og bak, en diger vinge, diffusor, kanalskjørt og en rekke andre store og små detaljer.

Interiøret er også langt utenpå det som kan beskrives som A4. Sidespeilene er erstattet med to innvendig skjermer på dashbordet. Det innvendige speilet er også byttet ut med digitale skjermer – bilen har nemlig ingen bakrute.

Denne el-pickupen kommer til å få kjørt seg



Vil utfordre Tesla og Lucid

Den ferske hyper-elbilen til HiPhi tar mål av seg å plage både Tesla Model S Plaid og Lucid Air Black Edition. De to sistnevnte er også elektriske sedaner – med ytelser som kan flytte hårfestet.

Spørsmålet er vel hvem av disse som vil sette den raskeste rundetiden på Nürburgring – verdens mest krevende racerbane. Tesla er jo alt i gang – så får vi se om de to utfordrerne fra henholdsvis Kina og USA vil plukke opp hansken.

HiPhi A er uoppnåelig, i alle fall for de aller fleste. Men Z og X er altså tilgjengelig på det norske markedet.

Prisene starter på rundt 1,1 millioner kroner, så det ligger jo noen begrensninger på disse, også ...

Video: På plass i Norge: Her kan du se mer av både HiPhi Z og X: